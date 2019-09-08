Son Dakika Haberleri: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da

14 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağının gelişi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçaktan inmesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini karşılayanlarla selamlaşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören mangasını selamlaması...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağının gelişi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçaktan inmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini karşılayanlarla selamlaşması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören mangasını selamlaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini karşılan vatandaşlara çay ve oyuncak dağıtması MALATYA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Önder İmam Hatipliler Buluşması'na ve toplu açılış törenine katılmak üzere Malatya'ya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan, Malatya, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 04:25 Kaynak: AA
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