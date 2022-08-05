Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'dan ayrıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'dan ayrıldı

05.08.2022 20:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'dan ayrıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 20.15'de Rusya'nın Soçi kentinden ayrıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 20.15'de Rusya'nın Soçi kentinden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Soçi Uluslararası Havalimanı'ndan, Krasnador Bölge İdaresi Başkan Yardımcısı Aleksandr Ruppel, Soçi Belediye Başkanı Aleksey Kopaygorodskiy, Rusya Devlet Protokolü Genel Müdür Yardımcısı Aleksandr Prusov, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Novorossisk Başkonsolosu Fırat Bayar ve diğer yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Rusya'dan ayrıldı.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'dan ayrıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'dan ayrıldı - Son Dakika
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