Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Hırvatistan İş Forumu'nda konuştu: (1)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Hırvatistan ticaret hacminin, 2022'nin ilk 8 ayı itibarıyla 760 milyon doları geçtiğini belirterek "Şimdi yeni hedefimizi kısa vadede 2 milyar dolar olarak belirledik. Orta ve uzun vadede ise 5 milyar dolara ulaşmamızın önünde hiçbir engel görmüyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan turu kapsamında ziyaret ettiği Hırvatistan'da katıldığı Türkiye-Hırvatistan İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, 6 yıllık aranın ardından Zagreb'de kendileriyle tekrar birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Bu buluşmanın, Türkiye ve Hırvatistan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yılını kutladıkları bir dönemde gerçekleşmesinden ayrıca memnuniyet duyduğunu söyleyen Erdoğan, şahsına ve heyetine gösterdikleri misafirperverlikten ötürü Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic başta olmak üzere, tüm Hırvat makamlarına teşekkür etti. Erdoğan, bu organizasyonu düzenleyen DEİK'i ve Hırvat muhataplarını da tebrik etti.

Bu sabah Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic ile gayet verimli ikili görüşme yaptıklarını, ardından heyetler arası görüşmeleri gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, "İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri ayrıntılarıyla ele aldık. Aldığımız kararların ülkelerimiz arasındaki dostluk ve iş birliğini daha ileri taşıyacağına inanıyorum. Bugünkü istişarelerin bize hatırlattığı husus şudur: Türkiye ve Hırvatistan, bölgesel konumları ve ekonomileri itibarıyla ortak ülkelerdir. Son yıllarda ekonomik ve ticari iş birliğimizde yakaladığımız ivme, bu konuda ümit vericidir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'a bir önceki ziyaretini yaptığı 2016 yılından bugüne ticaret hacminin 2,5 katına çıktığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"2015 sonunda 387 milyon dolar olan ticaret hacmimiz, 2021 sonunda 900 milyon dolara ulaştı. O ziyaretim sırasında belirlemiş olduğumuz 5 yılda 1 milyar dolara ulaşma hedefinde salgın nedeniyle küçük bir sapma oldu. Ancak bu yıl hedefimizi rahatlıkla aşacağımıza inanıyorum. 2022'nin ilk 8 ayı itibarıyla 760 milyon doları geçmiş durumdayız. Şimdi yeni hedefimizi kısa vadede 2 milyar dolar olarak belirledik. Orta ve uzun vadede ise 5 milyar dolara ulaşmamızın önünde hiçbir engel görmüyorum."

"Firmalarımız çeşitli sektörlerde stratejik işlere imza atıyor"

Yatırım alanında iş birliklerinin de giderek geliştiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Firmalarımız enerji, inşaat, altyapı, turizm ve bankacılık başta olmak üzere çeşitli sektörlerde stratejik işlere imza atıyor. İş Forumu'nun ikili ticari ekonomik ilişkilerimizdeki güçlü ivmeyi artırmasını ve yeni iş birliği imkanlarına vesile olmasını diliyorum. Devlet yöneticileri olarak bizler iş dünyasının önündeki bürokratik zorlukları ve engelleri kaldırmakta özellikle kararlıyız ve görevliyiz. Sizlere de iş dünyası olarak ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunma görevi düşüyor. Türkiye ve Hırvatistan arasındaki ekonomik ilişkilerin ve dostluk bağlarının pekiştirilmesi için her birinizin samimi gayret göstereceğine şahsım ve arkadaşlarım inanıyoruz."

Erdoğan, ticari diplomasi faaliyetleriyle Türkiye'nin girişimci vizyonunu yurt dışına taşıyan DEİK'e ve Türkiye-Hırvatistan İş Konseyi'ne teşekkür ederek "Hırvatistan'da faaliyet gösteren Türk firmalarının turizm, yenilenebilir enerji ve bankacılık sektörlerindeki yatırımları 200 milyon avroya ulaştı. Üçüncü ülkelerden gelen yatırımlarla birlikte bu rakamın esasen çok daha yüksek seviyede olduğunu biliyoruz. Önümüzde çok daha geniş bir iş birliği ve ticaret alanı bulunuyor. Enerji, altyapı, dijitalleşme, turizm, tarım, sulama ve hayvancılık başta olmak üzere geniş bir yelpazede iş birliğimizi geliştirebiliriz. Avrupa Birliği fonlarının sağlayacağı ivme ile enerji, altyapı ve dijitalleşme yatırımlarının Hırvatistan'da artması bekleniyor. Türkiye bu alandaki imkanlarını Hırvat dostlarıyla paylaşmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)