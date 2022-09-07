Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırbistan'a kimlikle seyahat protokolüne ilişkin paylaşım - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırbistan'a kimlikle seyahat protokolüne ilişkin paylaşım

07.09.2022 15:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırbistan'a kimlikle seyahat protokolüne ilişkin paylaşım

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Sırbistan arasında kimlikle seyahat edilmesine imkan sağlayacak protokole ilişkin paylaşım yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Sırbistan arasında kimlikle seyahat edilmesine imkan sağlayacak protokole ilişkin paylaşım yaptı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ile Sırbistan arasında kimlikle seyahat edilmesine imkan sağlayacak protokolü imzaladık. Değerli dostum Aleksandar Vucic ile ülkelerimiz arasındaki ilişkileri yeni bir seviyeye çıkaracağına inandığımız bu protokolün hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vucic ile imza töreninde tokalaşırken çekilen fotoğraf ile iki ülke bayrağına da paylaşımında yer verdi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırbistan'a kimlikle seyahat protokolüne ilişkin paylaşım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırbistan'a kimlikle seyahat protokolüne ilişkin paylaşım - Son Dakika
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