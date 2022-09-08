Türkiye ile Hırvatistan arasında 3 anlaşma imzalandı - Son Dakika
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Türkiye ile Hırvatistan arasında 3 anlaşma imzalandı

08.09.2022 13:18
Türkiye ile Hırvatistan arasında 3 anlaşma imzalandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'in huzurunda 3 anlaşma imzalandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'in huzurunda 3 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasındaki anlaşmaların imzalandığı törene katıldı.

Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ve Hırvatistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı arasında, Kamu Huzuru ve Düzeninin Sağlanmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Davor Bozinovic imza altına aldı.

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ve Hırvatistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Arasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'na yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Davor Bozinovic imza attı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Hırvatistan Cumhuriyeti Devlet Arşivi Arasında İşbirliği Protokolü'nün imzacıları Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal ve Hırvatistan Devlet Arşivi Başkanı Dinko Cutura oldu.

İki lider, imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye ile Hırvatistan arasında 3 anlaşma imzalandı - Son Dakika

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