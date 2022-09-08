Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milanovic, daha sonra baş başa ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmeye geçti.

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic'in eşi Sanja Music Milanovic de iki lidere eşlik etti.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'da resmi törenle karşılandı - Son Dakika

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