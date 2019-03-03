Son Dakika Haberleri: Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Ordu'da

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Ordu'da

1 saat önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu'ya gelmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması Mitingden genel görünüm ORDU - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu'ya gelmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması
Mitingden genel görünüm ORDU - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.(11)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 04:01 Kaynak: AA

Ordu, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel
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