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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, 'Enflasyon Raporu 2020-1 Bilgilendirme...
7 saat önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, 'Enflasyon Raporu 2020-1 Bilgilendirme Toplantısı'nda, "2021 yılı enflasyon tahminlerini de yüzde 5,4 seviyesinde sabit tuttuk" dedi. Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:51 Kaynak: İHA
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