Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, 'Enflasyon Raporu 2020-1 Bilgilendirme... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, 'Enflasyon Raporu 2020-1 Bilgilendirme... - Son Dakika Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, 'Enflasyon Raporu 2020-1 Bilgilendirme...

7 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, 'Enflasyon Raporu 2020-1 Bilgilendirme Toplantısı'nda, "2021 yılı enflasyon tahminlerini de yüzde 5,4 seviyesinde sabit tuttuk" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, 'Enflasyon Raporu 2020-1 Bilgilendirme..., System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, 'Enflasyon Raporu 2020-1 Bilgilendirme Toplantısı'nda, "2021 yılı enflasyon tahminlerini de yüzde 5,4 seviyesinde sabit tuttuk" dedi. - ANKARA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Murat Uysal, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:51 Kaynak: İHA
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