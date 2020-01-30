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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Enflasyonun 2020 yıl sonunda yüzde 8,2...
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Enflasyonun 2020 yıl sonunda yüzde 8,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı. Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:54 Kaynak: İHA
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