Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Enflasyonun 2020 yıl sonunda yüzde 8,2... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, 'Enflasyonun 2020 yıl sonunda yüzde 8,2... - Son Dakika Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Enflasyonun 2020 yıl sonunda yüzde 8,2...

7 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Enflasyonun 2020 yıl sonunda yüzde 8,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal,

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Enflasyonun 2020 yıl sonunda yüzde 8,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Murat Uysal, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:54 Kaynak: İHA
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