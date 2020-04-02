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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira ile katıldıklarını...
7 saat önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira ile katıldıklarını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 05:12 Kaynak: AA
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