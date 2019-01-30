Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Tcmb) Başkanı Murat Çetinkaya, "Enflasyon 2019 Yıl Sonunda Yüzde...
1 saat önce
IHAAW105123-EKO/30-01-2019- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, "Enflasyon 2019 yıl sonunda yüzde 14,6, 2020'de yüzde 8,2'ye, 2021'de ise yüzde 5,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" dedi.
IHAAW105123-EKO/30-01-2019
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB
) Başkanı Murat Çetinkaya
, "Enflasyon 2019 yıl sonunda yüzde 14,6, 2020'de yüzde 8,2'ye, 2021'de ise yüzde 5,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" dedi. 30.01.2019 10: 51: 23 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:57 Kaynak: İHA
Merkez Bankası Yıl Sonu Enflasyon Tahminini Düşürdü
Enflasyon Beklentisi, Doların Ateşini Düşürdü
Tüketici Derneklerinin Temsilcileri Vatandaşları Uyardı: Gramajları Düşürüyorlar
Apple Türkiye'deki Fiyatlarını Düşürme Kararı Aldı