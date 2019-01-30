Son Dakika Haberleri: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Tcmb) Başkanı Murat Çetinkaya, "Enflasyon 2019 Yıl Sonunda Yüzde...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Tcmb) Başkanı Murat Çetinkaya, "Enflasyon 2019 Yıl Sonunda Yüzde...

1 saat önce

IHAAW105123-EKO/30-01-2019- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, "Enflasyon 2019 yıl sonunda yüzde 14,6, 2020'de yüzde 8,2'ye, 2021'de ise yüzde 5,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Tcmb) Başkanı Murat Çetinkaya,
IHAAW105123-EKO/30-01-2019

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, "Enflasyon 2019 yıl sonunda yüzde 14,6, 2020'de yüzde 8,2'ye, 2021'de ise yüzde 5,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" dedi. 30.01.2019 10: 51: 23 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:57 Kaynak: İHA

Murat Çetinkaya, TCMB, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi
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