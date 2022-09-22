Dolar Kuru 18,40 Seviyesine Ulaştı - Son Dakika
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Dolar Kuru 18,40 Seviyesine Ulaştı

22.09.2022 14:25

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faizi 100 baz puan indirerek yüzde 12 seviyesine düşürdü. Faiz indirim kararının ardından dolar kuru 18,40 seviyesine ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faizi 100 baz puan indirerek yüzde 12 seviyesine düşürdü. Faiz indirim kararının ardından dolar kuru 18,40 seviyesine ulaştı.

Türk lirası döviz kuru karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar 20 Aralık 2021'deki tarihi zirveyi aştı ve tüm zamanların rekoru kırıldı.

Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından son olarak 21 Aralık 2021 günü 18,36 lirayı gören dolar, 18,40 lira seviyesine yükselerek zirvesini yeniledi. Euro da 18,22 TL seviyesinde işlem görüyor.

YORUMLAR
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Merkez Bankası Politika Faizini 100 Baz Puan İndirdi Merkez Bankası Politika Faizini 100 Baz Puan İndirdi TCMB: 'Temmuz başından bu yana öncü göstergeler zayıflayan dış talebin etkisiyle büyümede bir yavaşlamaya işaret etmektedir.' TCMB: 'Temmuz başından bu yana öncü göstergeler zayıflayan dış talebin etkisiyle büyümede bir yavaşlamaya işaret etmektedir.'
Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dolar Kuru 18,40 Seviyesine Ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dolar Kuru 18,40 Seviyesine Ulaştı - Son Dakika
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