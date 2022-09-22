Türk lirası döviz kuru karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Merkez Bankası 'nın faiz kararı öncesi dolar 20 Aralık 2021'deki tarihi zirveyi aştı ve tüm zamanların rekoru kırıldı.

Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Dolar Kuru 18,40 Seviyesine Ulaştı - Son Dakika

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