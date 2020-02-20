Türkiye cumhuriyeti berlin büyükelçisi ali kemal aydın, hanau'daki saldırıyla ilgili konuştu. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye cumhuriyeti berlin büyükelçisi ali kemal aydın, hanau'daki saldırıyla ilgili konuştu. - Son Dakika

Türkiye cumhuriyeti berlin büyükelçisi ali kemal aydın, hanau'daki saldırıyla ilgili konuştu.

28 dakika önce

Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Hanau'daki saldırıyla ilgili konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Hanau'daki saldırıyla ilgili konuştu

Türkiye cumhuriyeti berlin büyükelçisi ali kemal aydın, hanau'daki saldırıyla ilgili konuştu.

Ali Kemal Aydın, Türkiye, Berlin, Hanau, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:06 Kaynak: DHA
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