Türkiye cumhuriyeti berlin büyükelçisi ali kemal aydın, hanau'daki saldırıyla ilgili konuştu. - Son Dakika

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Türkiye cumhuriyeti berlin büyükelçisi ali kemal aydın, hanau'daki saldırıyla ilgili konuştu.
28 dakika önce
Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Hanau'daki saldırıyla ilgili konuştu. Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:06 Kaynak: DHA
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