Doğu Akdeniz'deki tren yollarında otla mücadele için ilaçlama yapılacak - Son Dakika
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Doğu Akdeniz'deki tren yollarında otla mücadele için ilaçlama yapılacak

12.09.2022 14:02
Doğu Akdeniz'deki tren yollarında otla mücadele için ilaçlama yapılacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, 19-23 Eylül'de Mersin, Adana, Osmaniye'nin Toprakkale ilçesi ve Hatay'ın İskenderun ilçesindeki gar ve istasyonlar arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını bildirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, 19-23 Eylül'de Mersin, Adana, Osmaniye'nin Toprakkale ilçesi ve Hatay'ın İskenderun ilçesindeki gar ve istasyonlar arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını bildirdi.

TCDD'den yapılan açıklamada, belirtilen demir yolu hatlarında kullanılacak ilaçların, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıdığı, bu nedenle demir yolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Demir yolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren 10 gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerinde bulunmamaları önemle duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA

Osmaniye, Mersin, Hatay, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğu Akdeniz'deki tren yollarında otla mücadele için ilaçlama yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Doğu Akdeniz'deki tren yollarında otla mücadele için ilaçlama yapılacak - Son Dakika
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