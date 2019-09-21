Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı binası.
1 saat önce
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı binası Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tabelası Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı binası.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 03:22 Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı binası
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tabelası Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı binası.
İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla yurt genelinde dev operasyon: 2 bin 806 kişi yakalandı Solo Türk'ün TEKNOFEST'te yaptığı gösteri uçuşu, izleyenlerin nefesini kesti BMC'nin yerli pikabını test eden Erdoğan ile yetkilinin diyaloğu güldürdü Terör örgütü YPG sınırın sıfır noktasında mevzilendi