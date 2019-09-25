Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Uysal: "

-"Dengelenme sürecinde net ihracatın büyümeye katkısı tarihsel olarak en yüksek düzeylerine ulaşarak, iktisadi yavaşlamayı önemli ölçüde sınırladı"

-"Tüketici enflasyonunda 2018 yılının ekim ayında belirgin düşüş görüyoruz"

-"Türkiye'de enflasyon gelişmekte olan ülke grubuna kıyasla halen yüksek seviyelerde. Bu düşüşü kalıcı hale getirebilmek için para politikasındaki temkinli duruşu sürdürmemiz gerekmekte"

ANKARA Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Uysal, Ankara Sanayi Odası Eylül ayı meclis toplantısına katıldı