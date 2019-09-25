Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Uysal: "Tüketici enflasyonunda 2018 yılının ekim ayında...
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Uysal: " -"Dengelenme sürecinde net ihracatın büyümeye katkısı tarihsel olarak en yüksek düzeylerine ulaşarak, iktisadi yavaşlamayı önemli ölçüde sınırladı" -"Tüketici enflasyonunda 2018 yılının ekim ayında belirgin düşüş görüyoruz" -"Türkiye'de...
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:54 Kaynak: İHA
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Uysal: "
-"Dengelenme sürecinde net ihracatın büyümeye katkısı tarihsel olarak en yüksek düzeylerine ulaşarak, iktisadi yavaşlamayı önemli ölçüde sınırladı"
-"Tüketici enflasyonunda 2018 yılının ekim ayında belirgin düşüş görüyoruz"
-"Türkiye'de enflasyon gelişmekte olan ülke grubuna kıyasla halen yüksek seviyelerde. Bu düşüşü kalıcı hale getirebilmek için para politikasındaki temkinli duruşu sürdürmemiz gerekmekte"
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