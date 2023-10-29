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Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Ata isimli bebek dünyaya geldi - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Ata isimli bebek dünyaya geldi

Son Güncelleme: 29.10.2023 10:36

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünün ilk dakikalarında İstanbul Kavacık'ta özel bir hastanede Ata isimli bebek dünyaya geldi. Bebeğin doğumu, Cumhuriyet'in 100. yılında yaşanan anlamlı bir olay olarak kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünün ilk dakikalarında Ata isimli bebek, İstanbul Kavacık'ta özel bir hastanede dünyaya geldi.

Türkiye Cumhuriyeti bugün kuruluşunun 100. yılını kutlarken, İstanbul'da Yağmur ve Erdem Öztürk çifti yüzyılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeklerine Ata ismini verdi. Dün gece saat 00.05'te Kavacık'ta özel bir hastanede dünyaya gelen Ata, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının ilk dakikalarında doğan bebek olarak tarihe geçti.

Baba Erdem Öztürk "Çok mutluyuz 29 Ekim'e denk geldiği için. Doktorumuzdan öğrendiğimiz zaman bize 29 Ekim dediğinde biz direkt isim düşünmeye başladık. En uygun isim olarak 'Ata'yı tespit ettik. Ata Öztürk bebeğimizin adı. Mutluyuz, heyecanlıyız" dedi.

Anne Yağmur Öztürk de, "29 Ekim normal doğum tarihiydi. Biz de istedik ki uyumlu olsun günün anlam ve önemine. Bir tane Ata'mız oldu. İnşallah adına yakışır bir şekilde vatana millete hayırlı bir evlat olur" dedi.

Doğumu gerçekleştiren Dr. Sadiye Eren, "Cumhuriyetin 100. yılında böyle bir olayı yaşamış olmak çok çok daha güzel. Her zaman yeni bir yılın bebeğini kutlardık. Şimdi de Cumhuriyetimizin 100. yılının ilk bebeğini kutluyoruz. Çok güzel bir duygu" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yaşam Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Ata isimli bebek dünyaya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Ata isimli bebek dünyaya geldi - Son Dakika
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