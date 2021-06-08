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Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş Daü'yü Ziyaret Etti - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş Daü'yü Ziyaret Etti

08.06.2021 16:51
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Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş Daü'yü Ziyaret Etti, System.String[]

Halkla İlişkiler Ve Basın Müdürlüğü'nden Bildirilmiştir;

21 Nisan 2021'de Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı görevine atanan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme Bölümü Mezunu Dr. Mehmet Muş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gelerek bir dizi temaslarda bulundu. Bakan Muş; programı kapsamında, 4 Haziran 2021 Cuma günü, saat 10:45'te DAÜ'yü de ziyaret etti. DAÜ Senato Salonu'nda gerçekleşen ziyarete, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş ile birlikte bazı milletvekilleri ve bakanlık yetkilileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Prof. Dr. Erhan Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçerri, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyeleri, Rektör Yardımcıları, İşletme ve Ekonomi Fakültesi Öğretim Üyeleri ve Bakan Dr. Muş'un dönem arkadaşları katıldı.

"Sayın Bakanımızla Gurur Duyuyoruz"

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, aynı zamanda bir DAÜ mezunu olan Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, üniversitenin tarihi hakkında bilgi verdi ve Bakan Dr. Muş'un mezuniyetinden sonra üniversitede yaşanan gelişmeleri aktardı. Prof. Dr. Hocanın, "Sayın Bakanımızla gurur duyuyoruz. Bizleri ziyaret ederek onurlandırdığı için çok sevindik" diye konuştu. DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk de DAÜ'nün Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakan mezunlar verdiğini ifade ederek, "Size hoş geldiniz diyoruz. Burası sizin yuvanızdır. Ne zaman isterseniz bekleriz" şeklinde konuştu.

"DAÜ Ülkenin Önde Gelen Kurumlarından Biridir"

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş da konuşmasında yoğun bir program için KKTC'ye geldiklerini ifade etti. Program içerisinde mezun olduğu üniversiteyi de ziyaret etme imkanı bulmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Bakan Dr. Muş, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'nın KKTC ile ilgili gerçekleştirmeyi planladığı ortak projelerden bahsetti. Bakan Dr. Muş, KKTC devletinin varlığını sürdürmesinin önemine dikkat çekti. DAÜ'nün ülkenin önde gelen kurumlarından biri olduğunu belirten Bakan Dr. Muş, mezun olduğu üniversitenin gelişiminden duyduğu memnuniyeti aktardı ve üniversite ile ilgili sorular sordu.

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Son Dakika Advertorial Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş Daü'yü Ziyaret Etti - Son Dakika


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