Türkiye Curling 1. Lig Müsabakaları, Erzurum'da başladı.

Türkiye Curling Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, müsabakalar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler gözetilerek, 7 ilden, 13 kulüp, 15 takım, 19 hakem ve 75 sporcunun katılımıyla Curling Salonu'nda düzenleniyor.

Teknik toplantıya federasyon başkan vekilleri Ahmet Çelebi, Murat Akın ile yönetim kurulu üyeleri ve kulüp yöneticileri katıldı.

Müsabakalar, 29 Ocak Cuma günü sona erecek.