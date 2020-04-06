Son Dakika › Güncel › Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, AA'nın 100. yılını kutladı - Son Dakika
Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, AA'nın 100. yılını kutladı
6 saat önce
Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutladı.
Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutladı.
Kenan Şebin, yaptığı açıklamada, "Bundan tam 100 yıl önce Anadolu'nun sesinin dünyaya duyurulması amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan, dünyanın etkili haber ajansları arasında yer alan ve doğru haber ilkesinden ve kurulduğu günden beri vizyonundan asla taviz vermeyen Anadolu Ajansının 100. yıl dönümü kutlu olsun." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 01:20 Kaynak: AA
Son Dakika Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğlulları: Ben olsam Türkiye Ligi'ni tescil ederim Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak Kuzey Makedonya, koronavirüsle mücadelede Türkiye'den yardım istedi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Acil durum yönetimine geçtik