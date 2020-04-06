Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, AA'nın 100. yılını kutladı - Son Dakika

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutladı.

Kenan Şebin, yaptığı açıklamada, "Bundan tam 100 yıl önce Anadolu'nun sesinin dünyaya duyurulması amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan, dünyanın etkili haber ajansları arasında yer alan ve doğru haber ilkesinden ve kurulduğu günden beri vizyonundan asla taviz vermeyen Anadolu Ajansının 100. yıl dönümü kutlu olsun." ifadesini kullandı.