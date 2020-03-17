Türkiye Curling Federasyonunun olağan mali genel kurulu ertelendi

Türkiye Curling Federasyonunun 1. olağan mali genel kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında ileri bir tarihe erteledi.

Federasyondan yapılan açıklamada, 29 Mart'ta Ankara'da yapılması planlanan kurulun, Gençlik ve Spor Bakanlığının koronavirüs ile mücadele etmek için başlatmış olduğu önleyici tedbirler doğrultusunda ertelendiği ifade edildi.

Açıklamada, mali genel kurula ilişkin duyurunun daha sonra yapılacağı kaydedildi.