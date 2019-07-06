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Türkiye Dağ Koşusu Milli Takımı, İsviçre'de

1 saat önce

Milli atletler, Avrupa Atletizm Birliği'nin takvimindeki 18'inci Avrupa Dağ Koşusu Şampiyonası'nın yapılacağı İsviçre'ye gitti.

Türkiye Dağ Koşusu Milli Takımı, İsviçre'de, System.String[]
Milli atletler, Avrupa Atletizm Birliği'nin takvimindeki 18'inci Avrupa Dağ Koşusu Şampiyonası'nın yapılacağı İsviçre'ye gitti.
7 Temmuz Pazar günü düzenlenecek olan 18'inci Avrupa Dağ Koşusu Şampiyonası'nda yer alacak milli takım, İsviçre'ye gitti. İsviçre'nin Zermatt kasabasında yapılacak şampiyonada Türkiye, müsabaka gerçekleşecek dört disiplinde de madalya arayacak.
Ay yıldızlı takım, Zermatt'taki şampiyonada şu isimlerle yarışacak:
Büyük Erkekler: Yavuz Ağralı, Muhammet Can Ağyürek, Orhan Avcı, Kemal Yıldırım
U20 Erkekler: İslam Adli, Samet Demir, Cuma Öztürk, Ramazan Yorulmaz
Büyük Kadınlar: Jale Başak, Eylem Gür, Remziye Temel, Elif Tozlu
U20 Kadınlar: Seher Karakoç, Ezgi Kaya, Öznur Tatar, Ruken Tek
Zermatt'ta 1600 metrede başlayacak büyükler müsabakası Riffelberg'deki 2 bin 579 metre rakımda sona erecek. 6 kilometrelik U20 müsabakası ise 2 bin 206 metrede başlayıp 450 metrelik irtifa ile yine Riffelberg'de noktalanacak.
7 Temmuz 2019 Pazar günü yapılacak müsabakalar, TSİ 10.30'da başlayacak.


Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:14 Kaynak: DHA
Türkiye, İsviçre, Avrupa, Spor
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