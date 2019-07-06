Türkiye Dağ Koşusu Milli Takımı, İsviçre'de

Milli atletler, Avrupa Atletizm
Birliği'nin takvimindeki 18'inci Avrupa Dağ Koşusu Şampiyonası'nın yapılacağı İsviçre
'ye gitti.
7 Temmuz Pazar günü düzenlenecek olan 18'inci Avrupa Dağ Koşusu Şampiyonası'nda yer alacak milli takım, İsviçre'ye gitti. İsviçre'nin Zermatt kasabasında yapılacak şampiyonada Türkiye
, müsabaka gerçekleşecek dört disiplinde de madalya arayacak.
Ay yıldızlı takım, Zermatt'taki şampiyonada şu isimlerle yarışacak:
Büyük Erkekler: Yavuz Ağralı, Muhammet Can
Ağyürek, Orhan Avcı, Kemal Yıldırım
U20 Erkekler: İslam Adli, Samet Demir
, Cuma Öztürk, Ramazan Yorulmaz
Büyük Kadınlar: Jale Başak, Eylem Gür
, Remziye Temel, Elif Tozlu
U20 Kadınlar: Seher Karakoç, Ezgi Kaya
, Öznur Tatar
, Ruken Tek
Zermatt'ta 1600 metrede başlayacak büyükler müsabakası Riffelberg'deki 2 bin 579 metre rakımda sona erecek. 6 kilometrelik U20 müsabakası ise 2 bin 206 metrede başlayıp 450 metrelik irtifa ile yine Riffelberg'de noktalanacak.
7 Temmuz 2019 Pazar günü yapılacak müsabakalar, TSİ 10.30'da başlayacak.