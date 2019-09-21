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Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası

18 dakika önce

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde düzenlenen Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası'nda 111 sporcu mücadele etti.

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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde düzenlenen Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası'nda 111 sporcu mücadele etti.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından düzenlenen şampiyonada "20 Yaş Altı Kadınlar", "20 Yaş Altı Erkekler", "Büyük Kadınlar" ve "Büyük Erkekler" kategorilerinde 111 sporcu mücadele etti.

Atletizm Federasyonu, Dünya Dağ Koşusu Birliği (WMRA) ve Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) yarışma yönetmeliğine uygun düzenlenen yarışmada sporcular, 248 metre rakımdan koşmaya başladı ve 520 metre rakıma ulaşarak koşularını tamamladı.

"20 Yaş Altı Kadınlar" kategorisinde Dilek Öztürk birinci olurken, Ruken Tek ikinci, Semanur Kanat da üçüncü sırada yer aldı.

"20 Yaş Altı Erkekler" kategorisinde ise Sebih Bahar ilk sırada yer alırken, onu sırasıyla Mahsun Değer ve Samet Demir takip etti.

"Büyük Kadılar" kategorisinde dereceye giren sporcular sırayla Esra Oysal, Özlem Oysal ve Nurcihan Oysal oldu.

"Büyük Erkekler" kategorisinde ise Ramazan Karagöz yarışı ilk sırada tamamlarken, Abdullah Çakır ikinci, Rıdvan Taş üçüncü sırayı aldı.

Yarışların ardından her kategoride ilk 3'e giren sporculara madalyaları törenle takdim edildi.

Ayrıca, 20 yaş altı kategorisi için Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası milli takım seçmesi de yapıldı.

Kocaeli, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 03:00 Kaynak: AA
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