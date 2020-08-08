Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası ertelendi

Türkiye Atletizm Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası'nın ertelendiğini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "22 Ağustos tarihinde Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde düzenlenecek olan Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası seçmesi niteliğindeki Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, Kovid-19 pandemisi sürecindeki vaka artışı, parkurun koşulları ve yarışmanın özelliği nedeniyle sporcuların temas riskleri de göz önüne alınarak ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.

Şampiyonanın yeni tarihinin daha sonra ilan edileceği ifade edildi.