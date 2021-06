- Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası'nda dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi

AĞRI - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen İshak Paşa Sarayı Dağ Koşuları Türkiye Şampiyonası'nda derece elde eden yarışmacılar için İshak Paşa Sarayı içerisinde ödül töreni düzenlendi.

Ağrı'da ilk kez gerçekleştirilen ve Doğubayazıt'ın ev sahipliği yaptığı İshak Paşa Sarayı Dağ Koşuları Türkiye Şampiyona'sında U18-U20 erkek ve kız müsabakaları ile büyük erkekler ve kadınlar kıyasıya yarıştı. Müsabakaların ardından 21 ilden katılan toplam 116 sporcunun arasından derece elde eden yarışmacılar için İshak Paşa Sarayı avlusunda ödül töreni düzenlendi. Tören, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan'ın günün anlam ve önemine ilişkin yaptıkları konuşmalarla devam etti.

Vali Varol: "Biz bu bölgenin değerlerinin bu bölgenin insanlarıyla birlikte yükselmesini istiyoruz"

Konuşmasına programın ve sporun önemine vurgu yaparak başlayan Ağrı Valisi Osman Varol, İshak Paşa Sarayı gibi önemli bir eserin avlusunda böyle önemli bir etkinlik düzenlemekten mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Burada, bu kadim Anadolu topraklarının güzel köşelerinden bir tanesinde, ecdadımızın bu şahane eserinin avlusunda Ağrı için gerçekten çok önemli olan bu güzel etkinlikte sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Ağrı, her fırsatta dile getirdiğimiz gibi her alanda inanılmaz büyük potansiyellere sahip bir şehir. Kimi zamanlar bu potansiyelini ortaya koyup bundan istifade edebilmiş, kimi zamanlarda ise bu konuda geride kalmış bu potansiyelini gerçekleştirememiş bir şehir. Bizim gayemiz göreve başladığımız günden beri tüm paydaşlarımızla birlikte Ağrı'nın sahip olduğu potansiyeli her alanda hayata geçirmek. Gençlerimiz geleceğe güvenle bakabilsinler. Eğitimle, sporla bu iki alanda göstermiş oldukları başarılarla ülkemizin ve dünyanın gündemine gelsinler. Bu kadim toprakların, Ağrı Dağı'nın, İshak Paşa Sarayı'nın çevresindeki bütün değerlerin tüm insanlığın hizmetine sunulması için çalışsınlar. Dünya insanlarını, Anadolu insanlarını burada misafir edelim. Bu güzellikleri onlara gösterelim. Bunları yaparken çok mutlu ve huzurlu bir biçimde tüm gençlerimizi memleketlerinde tutalım. Buralarda mutlu, huzurlu ve yeteri kadar gelire sahip olarak güzel standartlarda yaşayabilecekleri bir ortam hazırlayalım. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz organizasyonu da bu kapsamda değerlendirmek mümkün. Biz Ağrı'yı hep sahip olduğu güzellikleriyle, olumlu işlerle gündeme getirmeye çalışıyoruz. Bugün yapılan bu etkinliğin bu anlamda bize çok büyük bir katkısı olacak. İshak Paşa Sarayı'nın avlusunda yaz boyunca çeşitli kültürel etkinlikler sergileyip ortaya koyacağız. Biz bu bölgenin değerlerinin bu bölgenin insanlarıyla birlikte yükselmesini istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Sporda en çok değer verdiğimiz alanlardan bir tanesi. Yıllardır özellikle atletizm alanındaki başarılarıyla tüm ülkeye ve dünyaya kendini kanıtlamış Ağrılı gençlerin artık bu müsabakalara ev sahipliği yaptığı günleri görmek ve bunlara hazırlanmak istiyoruz. Bugünlere gelmemizde, Ağrı'da yürüttüğümüz tüm çalışmaları yaparken bize en büyük gücü sağlayan, Anadolu'nun gençlerinin dünyanın en iyisine layık olduğunu her fırsatta dünyaya haykıran ve kendisinden büyük kuvvet ve cesaret alarak işimizi yaptığımız sayın Cumhurbaşkanımıza da teşekkür etmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Çintimar: "Bundan sonraki dağ koşularının bir ayağı İshak Paşa Sarayı'nda olacak"

Ağrı'nın atletizm ile ön planda olduğunu ve bu etkinliği İshak Paşa Sarayı içerisinde yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "Sizlerle birlikte yaklaşık 100 yıllık Cumhuriyet Dönemi süresi içerisinde burada ilk defa atletizm Türkiye Şampiyonasını yapıyor olmak beni son derece mutlu ediyor. Çünkü ağrım gerçekten atletizm ile gündeme gelmiş şehirlerimizin başında gelmekte. Allah nasip ederse bundan sonraki dağ koşularının bir ayağı her yıl burada, İshak Paşa Sarayı'nda olacak. Burada emek veren ve bize destek olan başta Sayın Valimiz, kaymakamımız, belediye başkanımız ve herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren yarışmacılara ödülleri Vali Dr. Osman Varol, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve programa katılan diğer protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

İshak Paşa Sarayı Dağ Koşuları Türkiye Şampiyonası Ödül Töreni'ne Vali Dr. Osman Varol, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Taşlıçay Kaymakamı/Doğubayazıt Kaymakam V. Murtaza Ersöz, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ebu Muhsin Bulut, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmetşafi Erim, AK Parti Doğubayazıt İlçe Başkanı Avukat Mustafa Konyar ve vatandaşlar katıldı.