Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Başar'dan Uludağ açıklaması - Son Dakika

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Başar'dan Uludağ açıklaması

28.01.2021 10:17

- Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Başar'dan Uludağ açıklaması Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, Tertip Kurulu ve dağcılık kulübü temsilcileri ile bir araya geldi.

- Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Başar'dan Uludağ açıklaması

BURSA - Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, Tertip Kurulu ve dağcılık kulübü temsilcileri ile bir araya geldi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, Bursa Yıldırım Belediyesi Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde, Tertip Kurulu ve dağcılık kulübü temsilcileri ile buluştu. Başar, toplantıda kulüp temsilcilerinin sorunlarını dinlerken, taleplerinin karşılanması için çalışmaları hızlandıracaklarını söyledi.

Toplantının ardından açıklama yapan Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Başar, Bursa'da 46 kulüp bulunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de dağcılık faaliyetlerinin en yoğun olduğu illerimizden bir tanesi, çünkü Uludağ gibi bir dağın dibinde kurulmuş bir şehir. Bundan dolayı sporcularımız aktif olarak etkinlikler sürdürüyor. Bugün Bursa Valimizi makamında ziyaret ettik, Bursa'daki dağcılık faaliyetler hakkında bilgilendirme yaptık. Spor İl Müdürümüz ve Milli Parklar Müdürümüzü de ziyaret ederek Bursa'daki çalışmalarımızı tamamladık. Özellikle Uludağ'da yapılan zirve tırmanışları, dağcılık eğitimleri ve sporcuların istekleri konularında görüşmelerimiz oldu. Umarız Uludağ'da daha yoğun faaliyetler yapacağız. Ülkedeki tüm dağcıları tırmanış için bu güzel dağımıza davet ediyoruz."

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Başar'dan Uludağ açıklaması
Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Başar'dan Uludağ açıklaması
Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Başar'dan Uludağ açıklaması
Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Başar'dan Uludağ açıklaması

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Yıldırım, Uludağ, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Başar'dan Uludağ açıklaması - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Lazio'daki ilk golünü atan Vedat Muriqi, İtalya'da manşetleri süsledi Güvercin uçururken vurulan gencin, 24 yıllık husumet nedeniyle öldürüldüğü öne sürüldü Genç çiftin öldürülerek toprağa gömüldüğü köyde jandarma nöbet tutuyor Üniversite öğrencisi pandemiyi fırsata çevirdi, kaz çiftliği kurdu Çobanı evlilik vaadiyle dolandıran ve canlı yayında gözaltına alınan fettan gelin tutuklandı Özel kasasından milyonlarca lira çıkan Savunma Sanayii köstebeği: Evimden çıkan 1.5 milyon euroyu arkadaşım unuttu 42 gündür kayıp olan kadının cesedi çuval içinde ormanlık alanda bulundu BBC canlı yayınında cinsel fantezi oyuncağı skandalı
ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın kalemle imtihanı sosyal medyayı salladı ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın kalemle imtihanı sosyal medyayı salladı         
10:08
Bill Gates koronavirüs salgını ve mikroçip iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu: Söylenenlere çok şaşırdım Bill Gates koronavirüs salgını ve mikroçip iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu: Söylenenlere çok şaşırdım         
09:45
Tatlıses'in meşhur ettiği oryantal Didem, yıllar sonra yeniden İbo Show'da boy gösterecek Tatlıses'in meşhur ettiği oryantal Didem, yıllar sonra yeniden İbo Show'da boy gösterecek         
09:41
Galatasaray'a gelmesi beklenen Mostafa Mohamed Saint-Etienne ile anlaştı Galatasaray'a gelmesi beklenen Mostafa Mohamed Saint-Etienne ile anlaştı         
09:30
Dükkanının önünde küfürlü konuşan şahısları uyaran esnaf saldırıya uğradı Dükkanının önünde küfürlü konuşan şahısları uyaran esnaf saldırıya uğradı         
09:05
Erdoğan'ın yeme-içme sektörüne verdiği destek ödemesi müjdesinin ayrıntıları ortaya çıktı! Peki kim ne kadar alacak? Erdoğan'ın yeme-içme sektörüne verdiği destek ödemesi müjdesinin ayrıntıları ortaya çıktı! Peki kim ne kadar alacak?         
09:00
Fuhuş operasyonundan yürek burkan detay: Yetiştirme yurdundan ayrılan kızları tehdit edip dövmüşler Fuhuş operasyonundan yürek burkan detay: Yetiştirme yurdundan ayrılan kızları tehdit edip dövmüşler         
08:17
Cemaat liderinin konut arazisine defnedilen cenazesinin mezarlığa taşınması sırasında ortalık karıştı Cemaat liderinin konut arazisine defnedilen cenazesinin mezarlığa taşınması sırasında ortalık karıştı         
00:59
Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendisini öldürdü Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendisini öldürdü         
21:58
Son Dakika: Bakan Koca'dan Bilim Kurulu sonrası kısıtlama mesajı: Kontrolsüz gevşeme dalgalanmalara yol açabilir Son Dakika: Bakan Koca'dan Bilim Kurulu sonrası kısıtlama mesajı: Kontrolsüz gevşeme dalgalanmalara yol açabilir         
21:35
Dünyaca ünlü yıldız Halsey, Türk senarist Alev Aydın'dan hamile kaldı Dünyaca ünlü yıldız Halsey, Türk senarist Alev Aydın'dan hamile kaldı         
21:24
Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti         
19:29
Yeni arabası ile 2 geyiğe çarpan adam, aynı gün milyoner olduğunu öğrendi Yeni arabası ile 2 geyiğe çarpan adam, aynı gün milyoner olduğunu öğrendi         
18:19
Polis memuru ve öğretmen eşinin ölümünde korkunç detay! Çatıdan düşen buz kombinin bacasını çıkarmış Polis memuru ve öğretmen eşinin ölümünde korkunç detay! Çatıdan düşen buz kombinin bacasını çıkarmış         
17:13
Pelin Akil'den üçüncü çocuk için eşine bomba gönderme Pelin Akil'den üçüncü çocuk için eşine bomba gönderme         
16:50
Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu         
16:25
Abisini darbeden adamla hesaplaşmak isteyen liseli genç, 4 kurşunla can verdi Abisini darbeden adamla hesaplaşmak isteyen liseli genç, 4 kurşunla can verdi         
12:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2021 10:27:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Başar'dan Uludağ açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei