Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar: "Uludağ'da daha yoğun faaliyetler yapacağız"

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, Bursa'da faaliyet gösteren kulüplerin temsilcileriyle, istişare toplantısında bir araya geldi.

Bursa'daki kulüplerin sorunlarını dinleyen Başar, kulüp temsilcilerinin taleplerinin karşılanması için çalışmaları hızlandıracaklarını söyledi.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Başar, Bursa'da 46 kulüp bulunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de dağcılık faaliyetlerinin en yoğun yapıldığı illerden biri Bursa, çünkü Uludağ gibi bir dağın dibinde kurulmuş bir şehir. Bu nedenle sporcularımız aktif bir şekilde faaliyetler yürütüyor. Bugün Bursa Valimizi makamında ziyaret ettik, Bursa'daki dağcılık faaliyetlerimizle ilgili kendisini bilgilendirdik. Spor İl Müdürümüz ve Milli Parklar Müdürümüzü de ziyaret ettik. Özellikle Uludağ'da yapılan zirve tırmanışları, dağcılık eğitimleri ve sporcuların istekleri konularında görüşmelerimiz oldu. Uludağ'da daha yoğun faaliyetler yapacağız. Ülkedeki tüm dağcıları tırmanış için bu güzel dağımıza davet ediyoruz."