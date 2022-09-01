72 YAŞINDAKİ DAĞCI, AĞRI DAĞI ZİRVESİNDE AÇTIĞI BAYRAĞI VALİ VAROL'A HEDİYE ETTİ - Son Dakika
Üye Girişi

72 YAŞINDAKİ DAĞCI, AĞRI DAĞI ZİRVESİNDE AÇTIĞI BAYRAĞI VALİ VAROL'A HEDİYE ETTİ

01.09.2022 18:01
72 YAŞINDAKİ DAĞCI, AĞRI DAĞI ZİRVESİNDE AÇTIĞI BAYRAĞI VALİ VAROL'A HEDİYE ETTİ

TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Ağrı Dağı'na düzenlenen zirve tırmanışa katılan 72 yaşındaki Nadir Kuyucu, 5 bin 137 metrede açtığı Türk bayrağını Ağrı Valisi Dr. Osman Varol'a hediye etti.

TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Ağrı Dağı'na düzenlenen zirve tırmanışa katılan 72 yaşındaki Nadir Kuyucu, 5 bin 137 metrede açtığı Türk bayrağını Ağrı Valisi Dr. Osman Varol'a hediye etti.

Emekli deniz astsubayı ve Kıbrıs Gazisi olan dağcı Nadir Kuyucu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen organizasyonda Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkmayı başardı. Zirvede, Türkiye Dağcılık Federasyonu Ağrı İl Temsilcisi Servet Arslan ile açtıkları Türk Bayrağı'nı Ağrı Valisi Osman Varol'a takdim eden Kuyucu, yaptığı açıklamada, dağcılık sporunun insanlara dinçlik kazandırdığını ifade etti. Kuyucu, 'Emekli deniz astsubayıyım. Ağrı'da, Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Servet Bey ile tanıştık. 30 Ağustosta da Servet bey ve ekibinin desteği ile Ağrı Dağı'nın 5 bin 137 metrelik zirvesine çıktık. 72 yaşındayım. Şimdiye kadar Ağrı ile 4'üncü zirve tırmanışım oldu. 30 Ağustos Zafer Tırmanışında Ağrı Dağı'na çıktığım için baya gururlandım. Böyle bir etkinlik yapmak çok güzel bir şeydi. Bütün arkadaşlarda bana destek oldu. Dağcılık bana göre çok güzel bir spor. İnsana kendisini dinç hissettiriyor. Doğa ve dağlarla olmak çok güzel bir şey diye konuştu.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Ağrı İl Temsilcisi Servet Arslan ise 30 Ağustos Zafer tırmanışında yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 150 dağcının zirve yaptığını kaydederek, şunları söyledi '30 Ağustos Zafer Tırmanışına, Ağrı İl temsilciliği olarak 13 kişilik bir dağcı grubu ile katıldık. Ekibimizde 72 yaşındaki Nadir Kuyucu abimiz ve 20 yaşında oğlum Abdurrahim Aslan olmak üzere 13 kişi vardı. Federasyonun da 64 dağcısı bulunuyordu. Uluslararası olan tırmanışta, Balkan dağcıları ile 150'ye yakın bir dağcı grupla zirve yaptık. Bizler bu zirveyi gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Zirveden sonra da Nadir abimiz ile zirvede açtığımız bayrağımızı Sayın Valimiz Dr. Osman Varol'a takdim ettik. Sertifikalarımızı da aldık. Çok gurur verici bir durum.

YORUMLAR
500
İkinci vaka! Ağrı'dan Trabzon'a gelen inşaat işçisi giydiği yeşil doktor önlüğüyle hastanede çıkan kavgaya müdahale etmeye çalıştı İkinci vaka! Ağrı'dan Trabzon'a gelen inşaat işçisi giydiği yeşil doktor önlüğüyle hastanede çıkan kavgaya müdahale etmeye çalıştı Ağrı'da gümrük kaçağı 1175 litre motorin ve 490 paket sigara ele geçirildi Ağrı'da gümrük kaçağı 1175 litre motorin ve 490 paket sigara ele geçirildi
Kaynak: DHA

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Ağrı Dağı, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 72 YAŞINDAKİ DAĞCI, AĞRI DAĞI ZİRVESİNDE AÇTIĞI BAYRAĞI VALİ VAROL'A HEDİYE ETTİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:23 "Demir Yumruk" vuruldu! Erol Evcil'e 30 yıl 9 ay hapis talebi
17:15 Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in gol kralı olan Umut Bozok Trabzonspor'a transfer oldu
17:14 Bülent Arınç suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları sonrası AK Parti'yi eleştirdi: Yasa dışı işlere karışan adalete teslim edilmeli
16:47 Ünlü şarkıcı Gülşen'in ev hapsinin kaldırılması talebi reddedildi
16:41 Manchester City, Borussia Dortmund'un stoperi Manuel Akanji'yi kadrosuna kattı
16:42 Emre Belözoğlu ile futbol yorumcusu Cem Dizdar TRT Spor'un canlı yayında kapıştı
16:38 Acun Ilıcalı transferde hız kesmiyor! Hull City Traore'yi kadrosuna kattı
16:23 MHP lideri Bahçeli'den 'sosyal medya' vurgusu: Mutlak suretle denetim altına alınmalıdır
16:20 Kız arkadaşının ağabeyi tarafından öldürülen Hüseyin, minibüste şiddet görmüş! İşte o görüntüler
16:03 2 aylık karısının boğazını kesen katil koca: İyi çekin! Biz eşkıya değiliz, efeyiz efe
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 18:03:41. #1.12#
SON DAKİKA: 72 YAŞINDAKİ DAĞCI, AĞRI DAĞI ZİRVESİNDE AÇTIĞI BAYRAĞI VALİ VAROL'A HEDİYE ETTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement