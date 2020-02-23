Türkiye Dalga Sörfü Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Dalga Sörfü Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika Spor

Türkiye Dalga Sörfü Şampiyonası tamamlandı

7 saat önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Dalga Sörfü Şampiyonası tamamlandı.

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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Dalga Sörfü Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Dalga Sörfü Şampiyonası, Alanya'nın ev sahipliğinde 50 sporcunun katılımıyla 2 gün boyunca Kleopatra Plajı'nda yapıldı. Sporcular kısa tahta ve uzun tahta kategorilerinde birbirleriyle ve dalgalarla kıyasıya mücadele etti. Kısa tahta erkekler kategorisinde birinci Tunç Üçyıldız, ikinci Yasin Pehlivan ve üçüncü Karahan Atilla Şenol oldu. Kısa tahta kadınlarda ise birinci Aleyna Hadimoğlu, ikinci Özlem Ada ve üçüncü Selen Kılıç oldu. Uzun tahta erkeklerde Yasin Pehlivan birinci, Yamaç Yenigün ikinci ve İrfan Çelikay üçüncü oldu. 18 yaş altı erkeklerde Yamaç Yenigün birinci, Eren Özdemir ikinci ve Veysel Demir üçüncü oldu. 18 yaş altı kısa tahta erkeklerde birinci Yamaç Yenigün, ikinci Eren Özdemir ve üçüncü Recep Ali Üzülmez oldu. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Şefi Sami Açıkalın, Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu İdarecileri Selçuk Eksi ve Mutlu Tarhan verdi.


Kleopatra, Türkiye, Alanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:29 Kaynak: DHA
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