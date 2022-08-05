TÜDKİYEB'den kuzu etinde yüzde 25 indirime destek - Son Dakika
Üye Girişi

TÜDKİYEB'den kuzu etinde yüzde 25 indirime destek

05.08.2022 14:58

TÜRKİYE Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik, Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) kuzu etinde uyguladığı yüzde 25 indirime ilişkin, "Alınan karar, doğru bir karardır" dedi.

TÜRKİYE Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik, Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) kuzu etinde uyguladığı yüzde 25 indirime ilişkin, "Alınan karar, doğru bir karardır" dedi.

TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik, ESK tarafından kuzu etinde yapılan yüzde 25 indirime ilişkin açıklamalarda bulundu. Sektör olarak indirimi önemsediklerini ve desteklediklerini belirten Çelik, "Küçükbaş hayvancılık sektörü olarak bizim kırmızı et üretimindeki payımız yüzde 25'in üzerinde. Sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için tüketim yüzdelik oranının da yüzde 25'in üzerinde olması gerekir ki stoklarda şişme olmasın ve insanların değerinde hayvanı satabilmesi için. Başka bir pencereden bakınca, yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı alım gücü düşen bazı kişilerin, sofrasında kuzu etini tüketmeleri için Sayın Bakan'ımızın attığı bu adım memnuniyet vericidir. Özelikle etimizin tüketimi açısından bizim için de değerlidir" ifadelerini kullandı.

'LOBİ VE ARACILARIN EKMEĞİNE YAĞ SÜRMEYİN'Bazı yetiştiricilerin endişelerinin olduğunu belirterek üreticilere seslenen Çelik, "İnsanların kafasında bazı soru işaretleri var. 'Artan girdi maliyetlerine rağmen zaten biz zararla mal satıyoruz. Nasıl yüzde 25 indirim olur?' diyen yetiştiricimiz, üreticimiz endişeyle karşı karşıyadır. Ben de açık ve net konuşuyorum; etrafımızı saran lobiler, aracılar var. Bunların ekmeğine yağ sürmesinler. Bu alınan karar, doğru bir karardır. Biz fikirlerimizi bakanımız, genel müdürlerimizle samimiyetle paylaşabiliyoruz. Hiç kimse endişelenmesin. Bu hamleyle hem kuzu etinde tüketim artacak hem stoklarda hayvan birikimi olmayacak hem tüketici hem de üretici bundan faydalanacak. ESK'nin Türkiye genelinde 18 satış mağazası var, tabi bu sayı yeterli değil. Biz isteriz ki her ilçede, her ilde 1 tane satış mağazası olsun" diye konuştu.'KARKAS ET ALIMININ 100 TL'YE ÇIKARILMASINI TALEP EDİYORUZ'

Çelik, sektörün karkas etin alım fiyatının arttırılmasını talep ettiğini belirterek, "Karkas etimizi ESK 100 TL'den alsa zarar etmez, başa baş satar. Bu ne demektir? Kırmızı et tüketimindeki payımızı arttırır, stokta hayvan şişmesini önlemiş olur. Daha düne kadar 88 TL'ye aldığı karkas eti, bugünden itibaren 90 TL'ye çıkardılar. İthal edecekleri karkas et için en alt limit 92 TL'dir. 'Bundan aşağıya alış olmayacak' diye kota koydular. Bu yetiştiricilerimizle ilgili daha da çok önemli müjdeler verilecektir. Sayın Bakan'ımızın ileride özellikle küçükbaş sektörüyle ilgili destekleme birimlerinin arttırılması ve diğer projeleriyle ilgili birçok müjdeleyici açıklamaları olacaktır. Özelikle karkas et alımının en az 100 TL'ye çıkarılmasını sektör olarak talep ediyoruz. İnsanları küstürmeden Bakanlığımızın ve ESK'nin bu tür hamleleri, yerinde ve zamanında yapılması bizim için değerlidir" dedi.


YORUMLAR
500
Küçükbaş hayvan yetiştiricileri ESK'nin kuzu eti fiyatına yaptığı indirimden memnun Küçükbaş hayvan yetiştiricileri ESK'nin kuzu eti fiyatına yaptığı indirimden memnun Bakan Kirişci: '(Tahıl koridoru) Gıdayla ilgili yaşanabilecek olası daha büyük bir krizin önüne geçmiş oldu' Bakan Kirişci: '(Tahıl koridoru) Gıdayla ilgili yaşanabilecek olası daha büyük bir krizin önüne geçmiş oldu'
Kaynak: DHA

Et ve Süt Kurumu, Nihat Çelik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜDKİYEB'den kuzu etinde yüzde 25 indirime destek - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:02 Hollywood filmlerine konu olmuştu! 65 yaşında kadın Beylikdüzü Belediyesi'nde stajyer oldu
17:38 Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin transfer olması halinde, Rodrigo Becao için çalışmalar başlayacak
17:33 Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp soyundu! Konuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:14 Mario Balotelli, Sion ile prensip anlaşmasına vardı! Adana Demirspor, transferi onaylarsa İtalyan yıldız İsviçre yolcusu
16:46 Şarkıcı Selena Gomez'den "kilo aldı" eleştirilerine yanıt: Olduğum gibi mükemmelim
16:45 Alman araştırmacılardan bilim dünyasını sallayan çalışma: Kadın ve erkek olmadan bebek üretildi
16:40 4 kamyon çöp çıkan evde yaşayan yaşlı kadın ile 60 ve 55 yaşındaki zihinsel engelli oğullar devlet tarafından koruma altına alındı
16:08 Dünyaca ünlü iş insanı Bill Gates'in yatı, Muğla'da Emel Sayın Koyu'na demirlenmiş halde bulunuyor
16:03 Cristiano Ronaldo, Vitor Pereira'nın yeni takımına mı gidiyor? Corinthians'ın başkanı resmen duyurdu
15:07 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Plea, Mönchengladbach ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 19:14:01. #1.11#
SON DAKİKA: TÜDKİYEB'den kuzu etinde yüzde 25 indirime destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement