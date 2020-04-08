Türkiye'dan Balkan ülkelerine Covid-19 desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'dan Balkan ülkelerine Covid-19 desteği - Son Dakika

Türkiye'dan Balkan ülkelerine Covid-19 desteği

6 saat önce

Türkiye, Covid-19 salgını ile mücadele den Balkan ülkelerinden Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova'ya askeri kargo uçağıyla maske, tulum ve tanı kiti gönderdi.

Türkiye'dan Balkan ülkelerine Covid-19 desteği, System.String[]

Türkiye, Covid-19 salgını ile mücadele den Balkan ülkelerinden Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova'ya askeri kargo uçağıyla maske, tulum ve tanı kiti gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Balkan ülkeleri için maske, tulum ve tanı kiti gönderildi. Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı sağlık malzemeleri, Milli Savunma Bakanlığı'nı işbirliği ile A400M askeri kargo uçağıyla Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova'ya Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan gönderildi. Kargo paketleri üzerinde Türkiye ve yardım gönderilen ülkelerin bayrakları ile Hz. Mevlana'nın, 'Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var' sözleri yer aldı. Kargo kutularının üzerinde, 'Türkiye'den sevgilerle' notu da koyuldu. Uçak yardım malzemelerinin dağıtımında, önce Sırbıstan'ın başkenti Belgrad'a, ardından Saray Bosna, Karadağ, Üsküp ve Priştine'ye giderek malzemeleri teslim edecek.

(İrfan Çalışkan - Emre Yüzügüldü/İHA)

Sırbistan Karadağ, Koronavirüs, Karadağ, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 11:15 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti
Dünyada ilk KKKA aşısını bulmuştu: Covid-19'u da izole etmeyi başardı İngiliz model koronavirüs ile mücadelesini anlatırken gözyaşlarını tutamadı Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti
Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz         
18:10
Fransa ekonomisi koronavirüs nedeniyle yüzde 6 daraldı Fransa ekonomisi koronavirüs nedeniyle yüzde 6 daraldı         
18:07
Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti         
17:41
Rüştü Reçber son durumu hakkında bilgi verdi: Taburcu oldum ve evdeyim ama bu işin şakası yok Rüştü Reçber son durumu hakkında bilgi verdi: Taburcu oldum ve evdeyim ama bu işin şakası yok         
17:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü         
17:07
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi         
17:06
Koronavirüse yakalanan karantinadaki 3 yaşındaki Defne'ye yeniden test yapılacak Koronavirüse yakalanan karantinadaki 3 yaşındaki Defne'ye yeniden test yapılacak         
17:01
Son Dakika: Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti Son Dakika: Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti         
16:54
Karius çalışmalarını evinden sürdürüyor Karius çalışmalarını evinden sürdürüyor         
16:53
New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti         
16:45
Son dakika: Motorine 15 kuruş zam geldi Son dakika: Motorine 15 kuruş zam geldi         
16:36
Yoğun bakıma kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tedaviye cevap verdi Yoğun bakıma kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tedaviye cevap verdi         
16:36
Ünlü tenisçi Ashley Harkleroad çıplak fotoğrafını sansürsüz paylaştı, sosyal medya yıkıldı Ünlü tenisçi Ashley Harkleroad çıplak fotoğrafını sansürsüz paylaştı, sosyal medya yıkıldı         
16:30
PKK'nın sözde sorumlularından PKK'nın sözde sorumlularından "Zinar" kod adlı Fadıl Ekinci nokta operasyonuyla öldürüldü         
16:27
Mart ayında en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu Mart ayında en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu         
16:25
Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü         
16:20
Ticaret borsalarında 7 ayda 635 bin ton fındık işlem gördü Ticaret borsalarında 7 ayda 635 bin ton fındık işlem gördü         
16:12
Kocaeli'de bir baba oğlunu öldürüp intihar etti Kocaeli'de bir baba oğlunu öldürüp intihar etti         
16:05
AB, koronavirüs nedeniyle ilaç üreticilerinin iş birliğine izin verdi AB, koronavirüs nedeniyle ilaç üreticilerinin iş birliğine izin verdi         
16:04
Son dakika: 45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina devam ederken 5 ildeki 6 yerleşim yerinde sona erdi Son dakika: 45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina devam ederken 5 ildeki 6 yerleşim yerinde sona erdi         
16:03
MHP'li vekilin, 5 vatandaşımızı kaybettiğimiz hain PKK saldırısına ilişkin söylediği sözler sonrası Meclis karıştı MHP'li vekilin, 5 vatandaşımızı kaybettiğimiz hain PKK saldırısına ilişkin söylediği sözler sonrası Meclis karıştı         
15:50
Oyuncularına parkta antrenman yaptıran Mourinho: Davranışlarımın devlet protokolü ile uyumlu olmadığını kabul ediyorum Oyuncularına parkta antrenman yaptıran Mourinho: Davranışlarımın devlet protokolü ile uyumlu olmadığını kabul ediyorum         
15:50
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir         
15:49
Şarkıcı Güliz Ayla'dan karantinada direk dansı yaptı Şarkıcı Güliz Ayla'dan karantinada direk dansı yaptı         
15:39
Son Dakika: Karantinadaki vakalar, Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile cep telefonlarından takip edilecek Son Dakika: Karantinadaki vakalar, Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile cep telefonlarından takip edilecek         
15:32
İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim         
15:27
Hakem Eren Ferhat Çelik ve eşi koronavirüsü yendi Hakem Eren Ferhat Çelik ve eşi koronavirüsü yendi         
15:17
Bulgaristan'da CSKA Sofya, koronavirüs yasağını delerek antrenman yaptı Bulgaristan'da CSKA Sofya, koronavirüs yasağını delerek antrenman yaptı         
14:59
Sloukas'tan ayrılık sinyali: Obradovic giderse, benim de durumum değişebilir Sloukas'tan ayrılık sinyali: Obradovic giderse, benim de durumum değişebilir         
14:58
Dünya hapis hayatı yaşarken koronavirüsün kaynağı Vuhan'da hayat normale dönmeye başladı Dünya hapis hayatı yaşarken koronavirüsün kaynağı Vuhan'da hayat normale dönmeye başladı         
14:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2020 18:13:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'dan Balkan ülkelerine Covid-19 desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]