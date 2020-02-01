Türkiye Dart Şampiyonası 4. Ayak Müsabakaları başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Dart Şampiyonası 4. Ayak Müsabakaları başladı - Son Dakika Spor

Türkiye Dart Şampiyonası 4. Ayak Müsabakaları başladı

6 saat önce

Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası 4. Ayak Müsabakaları, Şanlıurfa'da başladı.

Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası 4. Ayak Müsabakaları, Şanlıurfa'da başladı.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) tarafından merkez Karaköprü ilçesindeki çok amaçlı spor salonunda düzenlenen şampiyonaya, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde sporcular katılıyor.

Şampiyonaya katılan sporcular dereceye girebilmek ve milli takıma seçilebilmek için mücadele edecek.

Dart MHK Başkan Yardımcısı ve antrenör Gediz Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonalara aşırı bir katılım olduğu için turnuvaları bölgelerde yapmaya başladıklarını söyledi.

Şanlıurfa'da düzenlenen müsabakaların 2 gün süreceğini ifade eden Kalkan, "Şampiyonada yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde yarışacak sporcularımız dereceye girmek için mücadele edecek. Müsabakalar sonunda milli takım formasını giyecek oyuncular da seçilecek. Şanlıurfa çok güzel ve spor yapmak için ideal bir kent. Bize bu imkanı verdiği için yetkililere de teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Şampiyona 2 Şubat Pazar günü sona erecek.

Türkiye Dart Şampiyonası 4. Ayak Müsabakaları başladı

Şanlıurfa, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:01 Kaynak: AA
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