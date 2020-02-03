Türkiye Dart Şampiyonası Bölge Turnuvası Isparta'da düzenlendi

Bölge turnuvasında dereceye girenler ise şöyle; Büyük Kadınlar: 1.Mesra Kayacan, 2.Ayşe Bodur, 3.Hatice Durbaba, 3. Nesibe Yıldız - Büyük Erkekler: 1.İsa Furkan Coş, 2.Halil Can Yıldız , 3. Oğuzhan Kaya , 3.Emin Furkan Şahin. - ISPARTA

Yarışmalar sonunda dereceye girenlerin ödülleri İl Temsilcisi Barış Zorlu ve Antrenör tarafından verildi.

Türkiye'nin dört bir yanından, toplam 202 sporcunun katıldığı Türkiye Şampiyonası Işıkkent Spor Salonu'nda yapıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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