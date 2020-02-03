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Türkiye Dart Şampiyonası Bölge Turnuvası Isparta'da düzenlendi
6 saat önce
Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası'nın 4. Ayak Bölge Turnuvası Isparta ev sahipliğinde 1-2 Şubat tarihlerinde gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:06 Kaynak: İHA
Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası'nın 4. Ayak Bölge Turnuvası Isparta ev sahipliğinde 1-2 Şubat tarihlerinde gerçekleştirildi.
Türkiye'nin dört bir yanından, toplam 202 sporcunun katıldığı Türkiye Şampiyonası Işıkkent Spor Salonu'nda yapıldı.
Yarışmalar sonunda dereceye girenlerin ödülleri İl Temsilcisi Barış Zorlu ve Antrenör tarafından verildi.
Bölge turnuvasında dereceye girenler ise şöyle; Büyük Kadınlar: 1.Mesra Kayacan, 2.Ayşe Bodur, 3.Hatice Durbaba, 3. Nesibe Yıldız - Büyük Erkekler: 1.İsa Furkan Coş, 2.Halil Can Yıldız, 3. Oğuzhan Kaya, 3.Emin Furkan Şahin. - ISPARTA
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