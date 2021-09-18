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Türkiye, Davis Cup'ta ilk güne iki galibiyetle başladı - Son Dakika

Türkiye, Davis Cup'ta ilk güne iki galibiyetle başladı

18.09.2021 16:48
Türkiye, Davis Cup'ta ilk güne iki galibiyetle başladı, System.String[]

Enka Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen Davis Cup Dünya Grubu 2 Türkiye - Letonya serisinin ilk gününde A Milli Erkek Takımı, iki maçını da kazandı ve ikinci gün öncesinde avantaj elde etti.

Enka Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen Davis Cup Dünya Grubu 2 Türkiye - Letonya serisinin ilk gününde A Milli Erkek Takımı, iki maçını da kazandı ve ikinci gün öncesinde avantaj elde etti.

Serinin ilk maçında dünya 671 numarası 22 yaşındaki Robert Strombachs ile karşılaşan Altuğ Çelikbilek, 2 saat 4 dakikada 6 ace kaydettiği maçı 7-6, 6-4 kazanarak millileri Letonya karşısında 1-0 öne geçirdi. İlk günün ikinci eşleşmesinde Cem İlkel ve eski dünya 10 numarası Ernests Gulbis karşı karşıya geldi. İlk servislerinden yüzde 85 ile puan çıkaran Cem İlkel, ilk seti 6-4 ile hanesine yazdırdı. İkinci sete servis kırarak başlayan İlkel karşısında Gulbis yalnızca 11 puan alabildi. İkinci seti de 6-1 kazanan İlkel, Türkiye'yi seride 2-0 öne taşıdı.Karşılaşmalar yarın saat 11.00'de çiftler maçıyla başlayacak. Milli takımın Letonya karşısında bir galibiyet daha alması, seriyi kazanmasına yeterli olacak. Türkiye - Letonya serisinin kazananı Dünya Grubu 1 Play-Off'larına yükselmeye hak kazanacak.


Türkiye, Davis Cup'ta ilk güne iki galibiyetle başladı
Türkiye, Davis Cup'ta ilk güne iki galibiyetle başladı
Türkiye, Davis Cup'ta ilk güne iki galibiyetle başladı
Türkiye, Davis Cup'ta ilk güne iki galibiyetle başladı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş, Letonya, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Türkiye, Davis Cup'ta ilk güne iki galibiyetle başladı - Son Dakika Spor


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