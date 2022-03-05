Son dakika haber: Türkiye, Davis Kupası'nda Özbekistan'ı yenerek ilk defa Dünya Grubu 1'e yükseldi - Son Dakika
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Son dakika haber: Türkiye, Davis Kupası'nda Özbekistan'ı yenerek ilk defa Dünya Grubu 1'e yükseldi

05.03.2022 18:00

Edinilen son dakika gelişmesine göre A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Kupası play-off müsabakasında Özbekistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk defa Dünya Grubu 1'e yükselmeyi başardı.

A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Kupası play-off müsabakasında Özbekistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk defa Dünya Grubu 1'e yükselmeyi başardı.

Taşkent'te dün play-off'un ilk maçında Özbek sporcu Sanjar Fayziev ile karşılaşan Cem İlkel, 2 saat 38 dakika süren maçı 6-3, 6-7 ve 6-4'lük setlerle kaybetti. İlk günün ikinci eşleşmesinde ise Altuğ Çelikbilek ile Sergey Fomin karşı karşıya geldi. Altuğ Çelikbilek, Özbek sporcu Fomin karşısında 1 saat 16 dakika süren maçı 6-3 ve 6-4'lük setlerle kazanmayı başardı.

Bugün oynanan ikinci gün müsabakalarında çiftlerde Yankı Erel-Ergi Kırkın ikilisi, Sanjar Fayziev-Sergey Fomin çiftine 6-2 ve 6-4'lük setlerle yenildi. Teklerde ilk maçta Altuğ Çelikbilek, Sanjar Fayziev karşısında 4-6, 6-1 ve 6-4'lük setlerle galip gelirken, ikinci eşleşmede Cem İlkel, Sergey Fomin'e karşı çıktığı kritik maçı 7-6'lık setlerle kazandı.

Bu sonuçlarla Özbekistan'ı 3-2 yenen milli takım, tarihinde ilk defa Dünya Grubu 1'e yükselmeyi başardı.

Durmuş: "Dünya Grubu'na da çıkacağız. Hedef Dünya Grubu"

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, karşılaşmaların ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeş Özbekistan ile çok heyecanlı bir play-off geçirdiklerini, hep geriden gelip sonunda kazanmayı bildiklerini kaydederek, "Özbekistan'a karşı çıktığımız maçı kazanarak Dünya Grubu 2'den Dünya Grubu 1'e tarihimizde bir ilki başararak çıkmış bulunuyoruz. Ülkemize hayırlı olsun." diye konuştu.

"Tabii ki devletimizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü ve desteğiyle, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, bizzat Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun destekleriyle çocuklarımız bunu başardı." diyen Durmuş, "Türkiye bir tenis ülkesi ve bunu ispatlamaya başlamış durumdayız. Daha büyük hedeflerimiz var. Daha iyi işler yapacağız. Dünya Grubu'na da çıkacağız. Hedef Dünya Grubu. İnşallah dünyanın en iyi sporcusunu da bu ülke yetiştirecektir." ifadelerini kullandı.

Son dakika haber: Türkiye, Davis Kupası'nda Özbekistan'ı yenerek ilk defa Dünya Grubu 1'e yükseldi
Son dakika haber: Türkiye, Davis Kupası'nda Özbekistan'ı yenerek ilk defa Dünya Grubu 1'e yükseldi
Son dakika haber: Türkiye, Davis Kupası'nda Özbekistan'ı yenerek ilk defa Dünya Grubu 1'e yükseldi

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Bakan Kasapoğlu'ndan A Milli Erkek Tenis Takımı'na tebrik Bakan Kasapoğlu'ndan A Milli Erkek Tenis Takımı'na tebrik A Milli Erkek Tenis Takımı'ndan tarihi başarı A Milli Erkek Tenis Takımı'ndan tarihi başarı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Türkiye, Davis Kupası'nda Özbekistan'ı yenerek ilk defa Dünya Grubu 1'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Türkiye, Davis Kupası'nda Özbekistan'ı yenerek ilk defa Dünya Grubu 1'e yükseldi - Son Dakika
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