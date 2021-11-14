TÜRKİYE'DE 1 YILDA 3'ÜNCÜ KEZ BULGARİSTAN SEÇİM HEYECANI - Son Dakika

BULGARİSTAN'da parlamentoda yeteri çoğunluk sağlanamaması nedeniyle bu yıl üçüncü kez alınan milletvekili seçim kararı ile birlikte Cumhurbaşkanlığı seçimi başladı. Türkiye'deki çifte vatandaşlar, parlamentoda daha fazla Türk milletvekilinin seçimi kazanması ve Bulgaristan tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanlığı için olan Türk aday Mustafa Karadayı için sandık başına koştu.

Türkiye'de Bulgaristan seçimleri için oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 350 bin çifte vatandaş için Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Mersin, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova'da merkez ve ilçelerde 126 sandık yerleştirildi. Saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 21.00'e kadar devam edecek. Sadece kimlik belgesi ile oy kullanılabilecek, ehliyet geçerli olmayacak. Seçmen listesinde adı çıkmayanlar da kimlik belgelerini ibraz ederek oy kullanabiliyor. Kayıt yaptırmayanlar pazar günü sandık başında dahi dilekçe doldurarak oy kullanabildi.

İstanbul'daki 27 sandıktan ikisi Avcıllar'daki Ambarlı İlkokulu'nda kuruldu. Sabah erkenden okula gelen görevliler elektronik oy sistemini kurdu. Seçmenler erkenden sıraya girerek oy vermek için sabırsızlandıklarını belirtirken, parlamentoda 50 milletvekili daha güçlü temsil edilmeyi, aynı zamanda Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin Genel Başkanı Mustafa Karadayı'yı Cumhurbaşkanı olarak görmek istediklerini söyledi. Avcılar'da günlerden bu yana sürdürülen kampanyada Mustafa Karadayı'nın billboardlarda posterleri asılırken, Türk seçmenlerden mutlaka oy kullanmaları için midibüslerle sürekli anonslar yapıldı. Avcılar'daki seçimi Bulgaristan devlet televizyonu da bir ekiple izledi.