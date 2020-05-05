Türkiye'de 10 kişiden 7'si IMF'den borç alınmasına karşı

Covid-19 salgını küresel ekonomiyi derinden etkilerken gözler Türkiye'nin bu krizde ne yapacağına çevrildi. Türk hükümeti Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) yardım almaya karşı olduğunu açıklamıştı. Peki, Türkiye'de halk IMF'den borç alınması konusunda ne düşünüyor. İstanbul Ekonomi Araştırma'nın yaptığı ankete göre halkın yüzde 69'u IMF'den borç alınmasına karşı. Yüzde 31 ise IMF'den borç alınmasına destek veriyor.



İstanbul Ekonomi Araştırma'nın Türkiye çapında 12 ilde bin 537 kişinin katılımıyla yaptığı anketin sonuçlarını Türkiye Raporu açıkladı. " Koronavirüs'ün yaratmış olduğu ekonomik etkileri azaltmak adına IMF'den borç alınmalı mı?" sorusuna katılımcıların yüzde 30,8'i borç alınması gerektiği cevabını verirken geriye kalan yüzde 69,2'si bu fikre sıcak bakmıyor.