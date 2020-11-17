Türkiye'de 10 KOAH hastasından sadece biri doktora başvuruyor - Son Dakika

Türkiye'de 10 KOAH hastasından sadece biri doktora başvuruyor

17.11.2020 10:43
Türkiye'de 10 KOAH hastasından sadece biri doktora başvuruyor, System.String[]

Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, Türkiye'de yaklaşık 5 milyon Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) hastası olduğunu belirterek, 10 KOAH hastasından sadece birinin doktora başvurduğunu ve doğru tanı alabildiğini kaydetti.

Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, Türkiye'de yaklaşık 5 milyon Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) hastası olduğunu belirterek, 10 KOAH hastasından sadece birinin doktora başvurduğunu ve doğru tanı alabildiğini kaydetti.

Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü'nden Dünya KOAH Günü kapsamında yapılan açıklamaya göre, Direktörlük, KOAH'ın toplum tarafından yeterince bilinmediğine dikkati çekti.

Türkiye'de bulunan yaklaşık 5 milyon KOAH'lı bireyden sadece 300-500 bini hastalık tanısına sahip olduğu biliniyor. Solunum sistemi hastalıklarının en sık görülen üçüncü ölüm nedeni olduğunu belirten Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, bu ölümlerin de yüzde 61,5'inin KOAH nedeniyle olduğunu belirtiyor.

Toplumun KOAH konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması, hastalığın erken tanısını ve etkin tedavisini güçleştiriyor. Toplumda bu hastalık hakkındaki farkındalığı artırmak amacıyla Dünya Sağlık Örgütü'nün katılımıyla oluşturulan "Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığına Karşı Küresel Girişim Grubu" tarafından her yıl kasım ayının üçüncü çarşamba günü "Dünya KOAH Günü" olarak kutlanıyor.

Türkiye'de 40 yaş üstü her beş kişiden biri KOAH

Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı verilerine göre KOAH'ın 40 yaş üstü yetişkinlerde görülme sıklığının yüzde 15-20 ve buna göre de 40 yaş üstü her 5 kişiden birinin KOAH olduğunu belirtiyor.

Buna rağmen 10 KOAH hastasından sadece biri doktora başvuruyor ve doğru tanı alabiliyor. "Küresel Hastalık Yükü Çalışması" 2016 yılında dünya genelinde 251 milyon KOAH vakası olduğunu ortaya koyarken, 2015 yılında dünyada 3,17 milyon ölümün bu hastalıktan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

KOAH'ta akciğerlere hava giriş çıkışının tam sağlanamaması nedeniyle nefes darlığı ortaya çıkıyor; bu sorunun ilerlemesi halinde de hastalık yaşamı tehdit eden bir noktaya ulaşabiliyor.

Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, hastalığın, tekrarlayan bronşitler, akciğerdeki hava keseciklerinin zedelenmesi sonucu esnekliğini kaybetmesi ve yapısının bozulmasından kaynaklandığını belirtiyor.

Nefes darlığı, öksürük ve balgam çıkarma, bu hastalığın en önemli belirtileri arasında yer alıyor. KOAH tanısı, bir insanın ne kadar derin nefes alabileceğini ve havanın akciğerlere nasıl hızlı bir şekilde girip çıkabileceğini ölçen spirometri adı verilen bir testle konuluyor.

KOAH için dünyada en yaygın risk faktörünün tütün kullanımı olduğunu belirten Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, sigara içenlerin, içmeyenlere göre daha fazla solunum şikayeti, solunum fonksiyon kaybı ve daha yüksek KOAH kaynaklı ölüm oranına sahip olduğunu aktarıyor.

Ayrıca hava kirliliği ve tozlu-dumanlı iş alanları da diğer risk etmenleri arasında yer alıyor.

Sigaradan uzak durulmalı

???????

KOAH'ın, ilerleme eğilimli bir hastalık olmasına rağmen, tedavi alındığı takdirde önlenebileceğinin altını çizen Direktörlük, belirtilerin görülmesi halinde beklemeden öncelikle hekime başvurulmasını ve hekimin önerdiği ilaç tedavisinin aksatmadan sürdürülmesini öneriyor.

Öte yandan, zararlı toz ve dumandan sakınılması ve kullanılıyorsa tütün ve tütün mamullerinden uzak durulması gerektiğine dikkati çekiyor.

Düzenli olarak hafif-orta derecede yürüyüş gibi bir fiziksel aktivite yapılması da hastalığın ilerlemesi ve istenmeyen sonuçlarının önlenmesinde büyük rol oynuyor. Ayrıca, hekimin uygun gördüğü aşıların yapılması infeksiyon sebebiyle meydana gelebilecek durumları önlemede yardımcı oluyor.

Abdi İbrahim, Doktora, Türkiye, KOAH, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de 10 KOAH hastasından sadece biri doktora başvuruyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar 16 Kasım'dan itibaren yeni çalışma saatlerine geçiyor Süper Lig'de hükmen yenilgi kapıda! Nihat Özdemir bizzat duyurdu Paşinyan, Dağlık Karabağ'dan çekilmeyen ve Rus Barış Gücüne ateş açan askerlerini Putin'e şikayet etti: İtaat etmiyorlar Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi 160 yıllık topçu kulesi definecilerin saldırısına uğradı Hastalığa yakalanan çift, camiye çıkarak anons yaptı: Korona testimiz pozitif, ziyaretçi kabul etmiyoruz
Cezayir Milli Takımı, yenilmezlik serisi devam eden tek ülke takımı oldu Cezayir Milli Takımı, yenilmezlik serisi devam eden tek ülke takımı oldu         
10:42
Türk gençler, Instagram'daki ciddi bir açığı keşfetti! Büyük para ödülü bekliyorlar Türk gençler, Instagram'daki ciddi bir açığı keşfetti! Büyük para ödülü bekliyorlar         
10:33
Bomba iddia: Hercai dizisinin başrolü Akın Akınözü, sette yönetmenin üzerine yürüdü Bomba iddia: Hercai dizisinin başrolü Akın Akınözü, sette yönetmenin üzerine yürüdü         
09:57
Son Dakika! İBB, korona tedbirleri kapsamında İSMEK, belediyeye ait spor salonları, kültür merkezleri ve tiyatro salonlarını kapatıyor Son Dakika! İBB, korona tedbirleri kapsamında İSMEK, belediyeye ait spor salonları, kültür merkezleri ve tiyatro salonlarını kapatıyor         
09:52
Duyarlı hırsız şaşırttı: Çıkarken yere düşürdüğü el dezefektanını kaldırdı Duyarlı hırsız şaşırttı: Çıkarken yere düşürdüğü el dezefektanını kaldırdı         
09:19
Sivas'ta bomba paniği! Duyulan patlama sesinin havai fişekten kaynaklandığı ortaya çıktı Sivas'ta bomba paniği! Duyulan patlama sesinin havai fişekten kaynaklandığı ortaya çıktı         
08:53
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde artan korona vakaları ve yeni tedbirler var Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde artan korona vakaları ve yeni tedbirler var         
08:41
Kepçeyle kum almak isteyen köylüler, 8 milyon yıllık mamut fosilleri buldu Kepçeyle kum almak isteyen köylüler, 8 milyon yıllık mamut fosilleri buldu         
08:09
Aliyev direksiyon başına geçti, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail şehirlerinde gezdi Aliyev direksiyon başına geçti, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail şehirlerinde gezdi         
07:41
Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde         
21:31
Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret         
19:47
9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis 9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis         
18:59
Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı         
18:56
Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı         
18:16
Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu         
16:08
Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler         
15:15
Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar         
12:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 10:53:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'de 10 KOAH hastasından sadece biri doktora başvuruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei