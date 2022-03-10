Türkiye'de 10 Mart günü koronavirüs nedeniyle 140 kişi vefat etti, 29 bin 492 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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Türkiye'de 10 Mart günü koronavirüs nedeniyle 140 kişi vefat etti, 29 bin 492 yeni vaka tespit edildi

10.03.2022 19:51

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 10 Mart'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 29 bin 492 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 140 oldu. Öte yandan iyileşen hasta 62 bin 245 olurken toplam 358 bin 846 PCR testi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 10 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 29 bin 492 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 140 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 62 bin 245 hasta taburcu olurken bugün 358 bin 846 test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,20 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,01 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,20 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 146 milyon 183 bin 69 doza yükseldi.

Türkiye'de 10 Mart günü koronavirüs nedeniyle 140 kişi vefat etti, 29 bin 492 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 886 BİN 909 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 729 bin 220 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 886 bin 909 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 363 bin 708 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 33 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 143 kişi hayatını kaybederken 33 bin 243 de yeni vaka tespit edilmişti.

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