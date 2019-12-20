Türkiye'de 10 yılda 35 bin göçmen kaçakçısı yakalandı - Son Dakika

Türkiye'de 10 yılda yakalanan göçmen kaçakçısı sayısının 35 bini buldu. 2010 yılında 1711 göçmen kaçakçısının yakalandığı Türkiye'de bu yıl rakamın rekor düzeyde artarak 11 Aralık itibariyle 8 bin 604'e çıktı. 15 yılda yakalanan düzensiz göçmen sayısı ise 1 milyon 726 bin 917 oldu. En fazla yakalananlar ise 6 yılda 418 bin kişi ile Afganistan uyruklulardan oluştu.

Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmen sayısı her geçen yıl artarak devam ediyor. Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında 2 gün önce lastik botla Yunanistan'a gitmeye çalışan, Afganistan ve İran uyruklu 36 kaçak göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, özellikle Ege Denizi ve Akdeniz üzerinden göçmenler, şişme botlar, sandallar veya teknelerle Avrupa ülkelerine gitmek için göçmen kaçakçılarına binlerce dolar ödüyor. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 11 Aralık 2019 verilerine göre bu yıl yakalanan düzensiz göçmen sayısı rekor düzeyde artarak 432 bine yükselmesi dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl ise 268 bin göçmen Türkiye'de yakalanmıştı. Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren, Türkiye'de kalan ve Türkiye'den çıkan ya da yasal yollarla girip yasal süresi içinde çıkmayan kişiler düzensiz göçmen olarak tanımlanırken 15 yılda yakalananların sayısı ise 1 milyon 726 bin oldu. Bu yıl en çok göçmenin yakalandığı dönem Eylül ayı oldu. Eylül'de toplam 67.341 göçmen yakalandı.Özellikle kış döneminde göçmen hareketliliğin azalması istatistiklere de yansıdı.Ocak ayında 13 bin 589 kişi yakalandı.

6 YILDA 418 BİN AFGANİSTAN UYRUKLU DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Türkiye'de 6 yılda yakalanan düzensiz göçmen sayısında ise ilk sırada Afganistan vatandaşları 418 bin ile ilk sırada yer aldı.2012 yılında 12 bin 248, bu yıl ise 192 bin 413 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen Türkiye'de yakalandı. Afganistan uyrukluları sırasıyla 173 bin 795 kişi ile Pakistanlılar ve 305 bin 670 ile Suriyeliler takip etti.

GÖÇMEN KAÇAKÇISI SAYISI DA REKOR DÜZEYDE ARTTI

Türkiye'de yakalanan göçmen kaçakçı sayısı da dikkat çekici rakamlara ulaştı. 10 yılda yakalanan göçmen kaçakçısı sayısı 35 bini bulması dikkat çekti. 2011 yılında 1711, sadece bu yıl 11 Aralık itibariyle 8 bin 604 göçmen kaçakçısı yakalandı.

TÜRKİYE'DE YAKALANAN DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYISI

2019: 432.632(Ocak-11 Aralık)

2018: 268.003

2017: 175.752

2016: 174.466

2015: 146.485

2014: 58.647

2013: 39.890

2012: 47.510

2011: 44.415

2010: 32.667

2009: 34.345

2008: 65.737

2007: 64.290

2006: 51.983

2005: 57.428

BU YIL YAKALANAN DÜZENSİZ GÖÇMEN UYRUKLARI

Irak: 11.753

Afganistan: 192.413

Pakistan: 67.561

Suriye: 53.239

Moldova: 191

Filistin: 11.971

Myanmar: 257

Gürcistan: 2044

İran: 8.297

Diğer: 84.906

YAKALANAN GÖÇMEN KAÇAKÇI SAYISI

2019: 8.604(Ocak-Aralık)

2018: 6.278

2017: 4.641

2016: 3.3.14

2015: 4.471

2014: 1506

2013: 1469

2012: 1484

2011: 1292

2010: 1711

- İstanbul