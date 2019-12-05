Son Dakika Haberleri: Türkiye'de 100 bin kişi başına düşen tutuklu sayısı 323'e yükseldi
Son Dakika Dünya Türkiye'de 100 bin kişi başına düşen tutuklu sayısı 323'e yükseldi - Son Dakika Dünya

Türkiye'de 100 bin kişi başına düşen tutuklu sayısı 323'e yükseldi

7 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2018 yılına ilişkin ceza infaz kurumu istatistiklerine ceza infaz kurumunda bulunan kişi sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 14 artarak 264 bin 842'ye yükseldi.

Türkiye'de 100 bin kişi başına düşen tutuklu sayısı 323'e yükseldi, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2018 yılına ilişkin ceza infaz kurumu istatistiklerine ceza infaz kurumunda bulunan kişi sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 14 artarak 264 bin 842'ye yükseldi.


Buna göre, 31 Aralık 2018 itibarıyla ceza infaz kurumlarındaki kişi sayısı, 2017'ye kıyasla yüzde 14 artarak 264 bin 842 oldu. Bunların yüzde 78,9'u hükümlüler, yüzde 21,1'i tutuklular olarak kayıtlara geçti. Ceza infaz kurumlarında bulunanların yüzde 96,1'ini erkekler, yüzde 3,9'unu kadınlar oluşturdu.

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Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:28 
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