Türkiye'de 100 bin kişi başına düşen tutuklu sayısı 323'e yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2018 yılına ilişkin ceza infaz kurumu istatistiklerine ceza infaz kurumunda bulunan kişi sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 14 artarak 264 bin 842'ye yükseldi.



Buna göre, 31 Aralık 2018 itibarıyla ceza infaz kurumlarındaki kişi sayısı, 2017'ye kıyasla yüzde 14 artarak 264 bin 842 oldu. Bunların yüzde 78,9'u hükümlüler, yüzde 21,1'i tutuklular olarak kayıtlara geçti. Ceza infaz kurumlarında bulunanların yüzde 96,1'ini erkekler, yüzde 3,9'unu kadınlar oluşturdu.