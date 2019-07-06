Türkiye'de 100 bin TL'ye kadar satılan ikinci el otomobiller
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Otomotiv sektörünün en büyük veri ve analiz şirketlerinden Cardata, Türkiye'de 100 bin TL'ye kadar satın alınabilecek araçları sıraladı.
Otomotiv sektörünün en büyük veri ve analiz şirketlerinden Cardata, Türkiye'de 100 bin TL'ye kadar satın alınabilecek araçları sıraladı. 2013-2017 yılları arasında trafiğe çıkan modelleri kapsayan listede, 12 markanın 31 farklı modeli yer alırken Türkiye'de üretilen araçların sayısı dikkat çekti.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 01:46 Kaynak: İHA
Otomotiv sektörünün en büyük veri ve analiz şirketlerinden Cardata, Türkiye'de 100 bin TL'ye kadar satın alınabilecek ikinci el araçların listesini çıkardı. 2013-2017 yılları arasında trafiğe çıkan modelleri kapsayan ve Haziran ayına ait 2'nci el araç fiyatları veri tabanından filtrelenerek hazırlanan güncel listede, Fiat Egea ve Fiorino; Renault Clio ve Megane Sedan; Hyundai i10 ve i20 ile Toyota Corolla Sedan ve Ford Tourneo Courier gibi Türkiye'de üretilen araçların sayısı dikkat çekti.
Hatchbackler gövde tipinde açık ara önde
Yapılan açıklamada; listede 12 farklı marka 31 modeli ile yer aldı. Listede en fazla model bulunduran marka, 21 model versiyonuyla Renault olurken, Renault'u 15 modeli ile Fiat ve 13 model ile de Hyundai takip etti. 2017 model, manuel vites, benzinli Fiat Fiorino Combi 1.4 Fire Pop, 47 bin 500 TL'lik fiyatı ile listenin en ekonomik aracı olarak öne çıktı.
100 bin TL'lik fiyat sınırında yer alan tek araç ise 2014 model, benzinli ve otomatik vitesli Ford Focus Sedan 1.6 Ti-VCT Trend X oldu. Listede yer alan araçlar, özelliklerine göre incelendiğinde ise hatchbackler gövde tipinde açık ara önde yer aldı. Araçların model yılına bakıldığında 2016 modeller ilk sırayı alırken, yakıt tipinde benzinli, vites tipinde ise manuel araçlar çoğunluğu oluşturdu.
"Özellikle ikinci el araçlar konusunda önemli bir bilgi havuzuna ve yazılıma sahibiz"
Türkiye'de satışa sunulan tüm araçlarla ilgili çok büyük bir veri havuzuna sahip olduklarını belirten Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "Ücretsiz olarak indirilebilen Cardata mobil uygulamamız ile vatandaşlarımız, '0' kilometre ve ikinci el araçların fiyatlarını 8 saniye gibi kısa süre içerisinde öğrenebiliyor. Ayrıca, belirledikleri araçları yine ücretsiz olarak çok kısa bir sürede karşılaştırabiliyorlar. Şirket olarak özellikle ikinci el araçlar konusunda önemli bir bilgi havuzuna ve yazılıma sahibiz. Bu alanda hem şirketlere hem de bireylere faydalı bir hizmet sunuyoruz. Uygulamamız sayesinde satışa çıkarılacak veya satın alınacak bir ikinci el aracın en doğru fiyat aralığını verebiliyoruz" ifadelerini kullandı.
Türkiye'de 100 bin TL'ye kadar bütçeyle satın alınabilecek araçlardan bazıları şöyle sıralandı:
Citroen- C-Elysee Sedan 1.6 HDI Feel (2017) 70 bin TL
Dacia- Lodgy MPV 1.5 DCI (7 Koltuk) Laureate (2013) 83 bin 500 TL
Dacia- Sandero Hatchback 1.5 DCI Stepway (2016) 77 bin TL
Fiat- Egea Hatchback 1.4 16V Fire Urban Plus (2016) 68 bin 500 TL
Fiat- Egea Sedan 1.6 MultiJet Lounge Plus (2017) 90 bin TL
Fiat- Fiorino Combi 1.3 MultiJet Premio ESP (2016) 66 bin 500 TL
Ford- Fiesta Hatchback 1.0 EcoBoost Titanium (2017) 97 bin TL
Ford-Focus Hatchback 1.6 Ti-VCT Trend X (2014) 79 bin TL
Ford-Tourneo Courier Kombi 1.6 TDCI Titanium Plus (2014) 76 bin TL
Hyundai Accent Blue Sedan 1.6 CRDI Mode Plus (2014) 73 bin TL
Hyundai i10 Hatchback 1.2 D-CVVT Elite (2016) 70 bin 500 TL
Hyundai i20 Hatchback 1.4 MPI Style (2014) 71 bin 500 TL
Nissan- Juke Crossover 1.5 DCI Sky Pack (2014) 97 bin TL
Nissan-Micra Hatchback 1.2 Match (2013) 68 bin 500 TL
Opel Astra Sedan 1.6 CDTI Start&Stop Design (2016) 95 bin TL
Opel Corsa Hatchback 1.4 Essentia (2017) 70 bin 500 TL
Peugeot- 208 Hatchback 1.2 PureTech Start&Stop Act. (2016) 72 bin 500 TL
Peugeot-301 Sedan 1.6 HDI Active (2017) 64 bin 500 TL
Peugeot-2008 Crossover 1.6 Blue HDI Start&Stop Act. (2016)98 bin 500 TL
Renault- Clio Hatchback 1.5 DCI Icon (2016) 82 bin 500 TL
Renault- Clio Sport Tourer 1.5 DCI Touch (2016) 84 bin 500 TL
Renault- Kangoo Kombi 1.5 dCi Touch (2017) 74 bin 500 TL
Renault- Symbol Sedan 1.5 DCI Touch (2013) 68 bin TL
SEAT- Ibiza Hatchback 1.0 EcoTSI Start&Stop Style (2017) 71 bin 500 TL
Toyota- Corolla Sedan 1.33 Life (2016) 72 bin TL
Toyota-Yaris Hatchback 1.5 Fun Special (2017) 80 bin TL
Volkswagen-Golf Hatchback 1.0 TSI BMT Midline Plus (2017) 99 bin TL
Volkswagen-Polo Hatchback 1.0 Trendline (2017) 69 bin 500 TL - İSTANBUL
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