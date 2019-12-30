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Türkiye'de 100 kişiye düşen araç sayısı 28, AB'de ise 51
6 saat önce
Türkiye’de kişi başına düşen araç sayısı son 15 senede ikiye katlandı ama AB hala ortalamasının çok gerisinde. Türkiye'de 100 kişiye 14 araç düşerken AB'de 51 araç düşüyor
Türkiye'de kişi başına düşen motorlu kara taşıtlarının sayısı son 15 yılda iki katına çıktı. 2003'te 100 kişiye 13.5 araç düşerken bu oran 2018'de 27.9'a yükseldi. 15 senedeki artış oranı ise yüzde 107'ye denk geliyor. Aynı dönemde kişi başına düşen otomobil oranı da yüzde 7.1'den yüzde 15.1'e çıktı. Bu da yüzde 113 artış demek.
İki katına çıkan araç sayısı bir taraftan artan refaha işaret ederken diğer yandan sebep olduğu küresel ısınmadan dolayı çevresel sorunları ve iklim değişikliği tartışmalarını da beraberinde getiriyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:00
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