Türkiye'de 100 kişiye düşen araç sayısı 28, AB'de ise 51 - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkiye'de 100 kişiye düşen araç sayısı 28, AB'de ise 51 - Son Dakika Dünya

Türkiye'de 100 kişiye düşen araç sayısı 28, AB'de ise 51

6 saat önce

Türkiye’de kişi başına düşen araç sayısı son 15 senede ikiye katlandı ama AB hala ortalamasının çok gerisinde. Türkiye'de 100 kişiye 14 araç düşerken AB'de 51 araç düşüyor

Türkiye'de 100 kişiye düşen araç sayısı 28, AB'de ise 51, System.String[]

Türkiye'de kişi başına düşen motorlu kara taşıtlarının sayısı son 15 yılda iki katına çıktı. 2003'te 100 kişiye 13.5 araç düşerken bu oran 2018'de 27.9'a yükseldi. 15 senedeki artış oranı ise yüzde 107'ye denk geliyor. Aynı dönemde kişi başına düşen otomobil oranı da yüzde 7.1'den yüzde 15.1'e çıktı. Bu da yüzde 113 artış demek.


İki katına çıkan araç sayısı bir taraftan artan refaha işaret ederken diğer yandan sebep olduğu küresel ısınmadan dolayı çevresel sorunları ve iklim değişikliği tartışmalarını da beraberinde getiriyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'ın 2019 yılı içerisinde en çok ziyaret ettiği ülke Rusya oldu
2019'un 11 ayında Türkiye'ye 48 milyonu aşkın turist geldi Yerli otomobile Ahıska Türkleri de talip oldu Yerli otomobil özellikleriyle araba piyasasının en iyilerine rakip oldu

Son Dakika Haberleri
15:17 Sudan'da protestocuyu işkence ederek öldüren 27 güvenlik görevlisine idam cezası - Son Dakika Haber
15:17 Çavuşoğlu tezkere konusunda İYİ Parti'yi ziyaret etti-Aktuel - Son Dakika Haber
15:16 Sobadan sızan karbonmonoksit gazı yaşlı kadını zehirledi - Son Dakika Haber
15:15 Didim'de yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu - Son Dakika Haber
15:14 Kandil'de yakalanan teröristler Van'a getirildi - Son Dakika Haber
15:00 Silahla şaka yaparken arkadaşının sevgilisini öldürdü - Son Dakika Haber
14:45 Hastalarına öncelik verilmeyince muayene odasını dağıttılar - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 15:22:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'de 100 kişiye düşen araç sayısı 28, AB'de ise 51 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]