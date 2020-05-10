Türkiye'de 100 yaşını aşmış anneler için hatıra ormanı oluşturuldu - Son Dakika

Türkiye'de 100 yaşını aşmış 5 bin 529 anneyi unutmayan İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hz. Hatice Vakfı, Sakarya'da oluşturulan 'Cennet Anneleri' adlı hatıra ormanında her anne için fidan dikimi gerçekleşti. Fidan dikimi sonrasında ise anneler evlerinde ziyaret edildi.

İçişleri Bakanlığı, Vefa Destek Grupları ile tespit edilen 100 yaşını aşmış 5 bin 529 anne adına Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Karaman Mahallesi Karaman Türbesi mevkiinde 'Cennet Anneleri Hatıra Ormanı' kurdu. Hz. Hatice Vakfı'nın koordinesinde oluşturulan hatıra ormanına Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, Hazreti Hatice Vakfı Başkanı Alpay Tarhan ve çok sayıda görevlinin katıldığı programla fidan dikildi. Fidan dikimi sonrasında ise annelere ziyaretler gerçekleştirildi.

"Annelerimizin isimleri burada yaşamış olacak"

3 hektarlık alana 5 bin 529 karaçam fidanı diktiklerini belirten Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, "Tüm Türkiye'deki 100 yaşını aşmış çınarlık anneler adına Sakaryamız Karaman Mahallesi Karaman Türbesi mevkiinde 3 hektar yani 30 bin metrekarelik alanda 5 bin 529 karaçam fidanı dikerek hatıra ormanı oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz ormanda bugün sayın valimiz, belediye başkanımız ve vakfımızın katılımıyla son fidanları dikerek bu süreçte sıkıntıdan dolayı dışarıya çıkamayan annelerimiz adına burada fidan dikmiş ve hatıra ormanımızı oluşturmuş olacağız. İnşallah bu ağaçlar burada orman oluşturacak ve orman oluştukça annelerimizin de burada isimleri yaşamış olacak" dedi.

"Hatıra ormanını annelerimize armağan etmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Hatıra ormanının hayırlı olmasını temenni eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Bugün İçişleri Bakanlığımız ve Tarım Orman Bakanlığımız işbirliği halinde Sakaryamızda çok anlamlı bir güne tanıklık ediyoruz. Bu anlamlı günün Sakaryamız, ülkemiz ve bütün insanlığa hayırlı olmasını temenni ediyorum. Asırlık çınar diye hitap ettiğimiz ülkemizde 5 bin 529 annemizin adına, aynı zamanda şehit annelerimiz adına ve bütün anneler adına Sakaryamızın en güzel yerinde Karaman Mahallesi'nde hemen şehirle iç içe olmuş bir mahallede karaçam ormanını buluşturmanın ve bu ormanı hatıra ormanı olarak annelerimize armağan etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Cennetin annelerimizin ayakları altında olduğunu bilen bir inanca ve kültüre sahip olan millet olarak annelerimizi baş tacı ediyor ve ormanımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

"Hayatta sahip olduğumuz en önemli varlıklarımız annelerimiz"

Vali Ahmet Hamdi Nayir ise, "Annelerimiz bizim hayatta sahip olduğumuz, kıymet verdiğimiz en önemli varlıklarımız. Bu ilk annemiz olan Hz. Havva'dan başlayıp Hz. Meryem'e, Hz. Hatice'den başlayıp Hz. Fatıma'ya kadar, Hayme anamızdan Zübeyde Hanım'a kadar bütün annelerimiz için geçerli. Bütün annelerimiz hürmete, saygıya layık eli öpülesice varlıklarımız. Bu özel günde ilimizin tercih edildiği bir programda yaşı 100 ve üzeri olan bütün annelerimiz için bir hatıra ormanı oluşturuluyor. İçişleri Bakanlığımız, Tarım Orman Bakanlığımız işbirliğinde proje sahibi olarak Hz. Hatice Vakfı'nın olduğu bir programda ilimizin seçilmiş olması bizler için bir gurur kaynağı. İlimizi seçen başta Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu olmak üzere Tarım Orman Bakanlığımıza ve Orman Teşkilatımıza ben huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bu orman buradaki bütün annelerimiz adına onların hatırasını yaşatacak bir orman olarak kıymet kazanacaktır" şeklinde konuştu.

"Annelerimize dokunabilmek adına böyle bir organizasyon yaptık"

Programda bir konuşma yapan Hz. Hatice Vakfı Başkanı Alpay Tarhan, "Biz Hz. Hatice Vakfı olarak en büyük vizyonumuz, ümmetin annesi olan Hz. Hatice validemizin isminin yaşatılmasıdır. Bu içinden geçtiğimiz pandemi sürecinde insanlar validelerini ziyaret edemiyorlar, vefat etmiş olanlar mezarlarına gidemiyorlar. Biz İçişleri Bakanlığımız ile bir koordinasyon içerisinde olarak öyle bir organizasyon yapalım ki 81 ilde herkesin annesine dokunabilecek ve herkesin kendini bulabileceği bir organizasyon olsun istedik. O yüzden Türkiye'de yaşayan 5 bin 529 tane annemizi kim olduğuna bakmaksızın, ayırmaksızın valilerimiz, kaymakamlıklarımız ve vefa gruplarımız aracılığıyla bugün ziyaret ediyor ve kendilerine birer hediye veriyoruz. Burada gördüğünüz orman ile ilgili kendilerini ebediyen burada sonsuza kadar yaşatacak, isimlerini ağaçlara dikerek kendilerini sevgiyle selamlıyoruz" ifadelerini kullandı. - SAKARYA