Türkiye'de 11 Bin 100 Kişiye Kış Yardımı

Kış ayları en çok onlar için zor geçiyor. Mağdurlar, kışın dondurucu soğuğuyla yüzleşiyor. İhtiyaç sahiplerinin elbise, bot, battaniye ve gıdaya ihtiyacı var. Aniden bastıran kar yağışlarını, üşüyen elleri, titreyen bedenleri, tek bir şey ısıtabilir: Sıcacık Bir İyilik!

Kuruluşunun 26. yılında İHH İnsani Yardım Vakfı, Kış Çalışmalarına "Sıcacık Bir İyilik" sloganıyla devam ediyor. Bu kapsamda İHH, 19 ilde gıda ve giysi dağıtımında bulundu. Maddi durumu yeterli olmayan bin 850 aileye yapılan yardımlardan 11 bin 100 kişi istifade etti. İşte o iller:

Amasya, Adıyaman, Ordu, Kastamonu, Giresun, Erzincan, Kars, Çorum, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Batman, Yozgat, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak.

Destek için

İHH aracılığıyla yurt içinde ve dünyanın dört bir yanındaki mazlumlara Kış Çalışmaları kapsamında destek olmak isteyen bağışçılar, KIS yazıp 3072'ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH'nın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla da yine KIŞ koduyla bu yardımlara destek olabiliyor.