Türkiye'de 11 bin 783 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 41 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Türkiye'de 11 bin 783 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 41 kişi hayatını kaybetti

02.04.2022 19:50
Türkiye'de 11 bin 783 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 41 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 242 bin 186 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 783 kişinin testi pozitif çıktı, 41 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 242 bin 186 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 783 kişinin testi pozitif çıktı, 41 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 242 bin 186 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 783 kişinin testi pozitif çıktı, 41 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 13 bin 421 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,36, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,10 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 64 bin 641 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de 11 bin 783 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 41 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de 11 bin 783 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 41 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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