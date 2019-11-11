Son Dakika Haberleri: Türkiye'de 11 milyon, Kızılcahamam'da 20 bin fidan toprakla buluştu
Son Dakika Güncel Türkiye'de 11 milyon, Kızılcahamam'da 20 bin fidan toprakla buluştu

Türkiye'de 11 milyon, Kızılcahamam'da 20 bin fidan toprakla buluştu

7 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün koordine ettiği "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında Kızılcahamam'da 11.11.2019 tarihinde saat 11.11'de Akdoğan İlkokulu bahçesinde fidan dikme etkiliği gerçekleştirildi.

Türkiye'de 11 milyon, Kızılcahamam'da 20 bin fidan toprakla buluştu, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün koordine ettiği "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında Kızılcahamam'da 11.11.2019 tarihinde saat 11.11'de Akdoğan İlkokulu bahçesinde fidan dikme etkiliği gerçekleştirildi.


"Geleceğe Nefes" kampanyası fidan dikimi etkinliğine Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


Etkinlik kapsamında Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğünün sorumluluk alanında yer alan Kızılcahamam'da 20 bin fidan toprakla buluştu. Kızılcahamam'da 11 ayrı noktada fidan dikimi yapıldığı öğrenildi.


Sahalarda her türlü hazırlığın Kızılcahamam Orman İşletmesi Müdürlüğü tarafından yapıldığı belirtilerek, fidan dikimiyle ilgili eğitimler de verildi. - ANKARA

Kızılcahamam, Can Aksoy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:25 Kaynak: İHA
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