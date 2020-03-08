Türkiye'de 11 milyon üzerinde kadın ev işlerini ücretsiz yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkiye'de 11 milyon üzerinde kadın ev işlerini ücretsiz yapıyor - Son Dakika Dünya

Türkiye'de 11 milyon üzerinde kadın ev işlerini ücretsiz yapıyor

6 saat önce

Her gün kadınlar tarafından yapılan ev işleri ücrete tabi tutulsa, nasıl bir tablo çıkar karşımıza ? Euronews, dışarda hiçbir işte çalışmayıp, tam 40 yıldır evde çalışan Emine Türkmenoğlu’nun bir günlük ev içi mesaisine tanıklık etti.

Türkiye'de 11 milyon üzerinde kadın ev işlerini ücretsiz yapıyor, System.String[]

Türkiye'de kadınlar ev işlerini yapmaktan vazgeçse ya da bitmek bilmeyen o işleri artık ücret karşılığında yapsa milyonlarca evin hali ne olur ?


2019 Mart ayı TÜİK verilerine göre, Türkiye'de herhangi bir işte çalışmayan ancak evde yaptığı günlük işlerle emek üreten 11 milyonun üzerinde kadın var. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu da dahil olmak üzere, evde çalışan kadınları sigortalılık statüsüne alan hiçbir kanun ve düzenleme yok.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 10:16 
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