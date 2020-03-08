Son Dakika › Dünya › Türkiye'de 11 milyon üzerinde kadın ev işlerini ücretsiz yapıyor - Son Dakika Dünya
Türkiye'de 11 milyon üzerinde kadın ev işlerini ücretsiz yapıyor
6 saat önce
Her gün kadınlar tarafından yapılan ev işleri ücrete tabi tutulsa, nasıl bir tablo çıkar karşımıza ? Euronews, dışarda hiçbir işte çalışmayıp, tam 40 yıldır evde çalışan Emine Türkmenoğlu'nun bir günlük ev içi mesaisine tanıklık etti.
Her gün kadınlar tarafından yapılan ev işleri ücrete tabi tutulsa, nasıl bir tablo çıkar karşımıza ? Euronews, dışarda hiçbir işte çalışmayıp, tam 40 yıldır evde çalışan Emine Türkmenoğlu'nun bir günlük ev içi mesaisine tanıklık etti. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 10:57
Son Dakika Hamile anne ve 5 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı cinayetleri neden işlediğini itiraf etti Vodafone Kupası'nda kazanan Atletico Madrid "Hastayım" diyerek vatandaşlardan para dilenen kadın, yarım günde tam 250 lira topladı Yaşlı kadını aracıyla ezip, "tencereler devrildi sandım" diyen şoför serbest bırakıldı