Türkiye'de 11 milyon üzerinde kadın ev işlerini ücretsiz yapıyor

Her gün kadınlar tarafından yapılan ev işleri ücrete tabi tutulsa, nasıl bir tablo çıkar karşımıza ? Euronews, dışarda hiçbir işte çalışmayıp, tam 40 yıldır evde çalışan Emine Türkmenoğlu'nun bir günlük ev içi mesaisine tanıklık etti. View on euronews