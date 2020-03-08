Türkiye'de 11 milyon üzerinde kadın ev işlerini ücretsiz yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkiye'de 11 milyon üzerinde kadın ev işlerini ücretsiz yapıyor - Son Dakika Dünya

Türkiye'de 11 milyon üzerinde kadın ev işlerini ücretsiz yapıyor

6 saat önce

Her gün kadınlar tarafından yapılan ev işleri ücrete tabi tutulsa, nasıl bir tablo çıkar karşımıza ? Euronews, dışarda hiçbir işte çalışmayıp, tam 40 yıldır evde çalışan Emine Türkmenoğlu'nun bir günlük ev içi mesaisine tanıklık etti.

Her gün kadınlar tarafından yapılan ev işleri ücrete tabi tutulsa, nasıl bir tablo çıkar karşımıza ? Euronews, dışarda hiçbir işte çalışmayıp, tam 40 yıldır evde çalışan Emine Türkmenoğlu'nun bir günlük ev içi mesaisine tanıklık etti. View on euronews

Türkiye'de 11 milyon üzerinde kadın ev işlerini ücretsiz yapıyor

Euronews, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 10:57 
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