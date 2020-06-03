Türkiye'de 12 aylık ortalamalara göre en yüksek fiyat artışı " Bayburt, Erzincan, Erzurum" bölgesinde gerçekleşti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış ise yüzde 1,72 ile " Mardin, Batman, Şırnak, Siirt"te oldu.12 aylık ortalamalara göre de en yüksek artış yüzde 13,63 ile "Bayburt, Erzincan, Erzurum"da gerçekleşti.



Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 12,50 ile " Balıkesir, Çanakkale" bölgesinde gözlenirken, bunu yüzde 12,38 ile "İzmir", "Mardin, Batman, Şırnak, Siirt" ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt" izledi. En düşük fiyat artışı ise yüzde 9,55 ile " Kastamonu, Çankırı, Sinop" bölgesinde gerçekleşti. - ERZİNCAN